Работники Роскомнадзора так сильно заработались, блокируя различные сайты в Сети, что случайно заблокировали сами себя. Как сообщает проект "Роскомсвобода", это произошло в ходе внесения в реестр запрещённых сайтов домен karaoke-besplatno.ru. Выполняя решение Мосгорсуда № 3-1115/2016 от 19 октября 2016 года, ведомство по ошибке заблокировало собственный IP-адрес.

Данное стало возможным из-за того, что в реестр вместе с karaoke-besplatno.ru попал так называемый локалхост — IP-адрес 127.0.0.1, доменное имя для сети, состоящей только из одного компьютера.

Само собой, что в решении Мосгорсуда указывается лишь доменный адрес, поэтому внесение IP локалхоста в реестр запрещенных сайтов явно являлось результатом ошибки тех, кто отвечает за обработку судебных решений.

Сотрудники Роскомнадзора быстро нашли ошибку и устранили её.