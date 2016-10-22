Вертолёт Ми-8 упал на Ямале 21 октября 2016 из-за неблагоприятных метеоусловиях — такова предварительная версия крушения, озвученная Росавиацией, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ведомство. Ранее данная причина указывалась среди нескольких других, которые, по версии следствия, могли привести к тому, что вертолёт разбился на Ямале.

"По предварительным данным, событие может быть связано с неблагоприятными метеоусловиями. Тщательной оценке будут подлежать действия экипажа по принятию решения на вылет при неблагоприятной погоде", — отметили в агентстве.

В частности, в Росавиации отметили, что в момент выполнения рейса была низкая облачность, сильные порывы ветра и снежные осадки. Температура в районе полета колебалась от минус пяти до минус восьми градусов Цельсия. Это могло привести к тому, что к крушению Ми-8 на Ямале в результате обледенения лопастей.

Напомним, что На Ямале 21 октября упал вертолет Ми-8, в результате чего погибли 19 человек, ещё трое были срочно госпитализированы в ближайшие медицинские учреждения автономного округа. Список погибших Ми-8 на Ямале и некоторые подробности происшествия можно прочесть ЗДЕСЬ.

Крушение Ми-8 вчера: Видео