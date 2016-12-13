Португальский нападающий "Реала" Криштиану Роналду получил "Золотой мяч" за 2016 год , согласно опубликованному голосованию французского издания France Football. Эта награда стала четвёртой в его карьере, до этого футболиста признавали лучшим в Европе в 2008, 2013 и 2014 годах.

Роналду уже заявил, что хочет получить "Золотой мяч" и в 2017 году. Если ему удастся это сделать, то он догонит рекордсмена по этому показателю – Лионеля Месси, который уже является обладателем пяти таких наград. Стоит отметить, что в этом году нападающий "Барселоны" занял 2-е место в голосовании за "Золотой мяч" с результатом в 316 очков.

"Сделаю все возможное, чтобы добиться этого успеха и в следующем году, хотя это будет очень трудно. Я уже говорил, что 2016 год стал лучшим в моей карьере. Трофей в составе сборной Португалии – это то, чего не хватало в моем резюме. Я не забуду победы с "Реалом" в Лиге чемпионов и с национальной командой на Евро-2016", - приводит слова Роналду журнал France Football.

Напомним тем, кто пропустил прямую трансляцию вручения награды и не знает, кто получил "Золотой мяч" 2016, что португалец набрал по результатам голосования журналистов 745 очков.

Роналду стал обладателем "Золотого мяча"

"Золотой мяч" 2016: видео