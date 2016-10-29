Вице-премьер России Дмитрий Рогозин раскритиковал символику Главного управления разведки (ГУР) армии Украины.
– Обращаю внимание на дебильную символику украинских силовиков, – написал он на своей странице в Twitter.
Таким образом Рогозин прокомментировал фотографию с сайта президента Украины Петра Порошенко, на которой тот представляет коллективу начальника ГУР Минобороны республики.
На фото за спиной Порошенко висит герб ведомства. На нём изображена сова, пронзающая мечом карту России.
При этом, заметим, что Россия – единственная страна на гербе, выделенная более тёмным цветом.