Серьезная авария случилась 14 сентября в Петербурге на Светлановском проспекте. Около семи часов вечера иномарка сбила на пешеходном переходе мужчину и ребенка. Все случилось перед ул. Жака Дюкло.

"Водитель KIA сбил двух пешеходов. Дорогу они пересекали в зоне регулируемого перехода", - сообщили в ГИБДД региона. В ДТП пострадали мужчина и мальчик. Они переходили дорогу на зеленый сигнал светофора.

7-летний ребенок получил тяжелые травмы, его отправили в больницу. Госпитализирован и мужчина - в состоянии средней степени тяжести.

Очевидцы аварии рассказали, что иномарка вылетела на пешеходный переход неожиданно.

"Я там была, видела, как мужчина подлетел до проводов и упал, мальчика увидела позже, слава Богу жив!! Мы все стояли на красный!! У пешеходов был зеленый!", - сообщила в соцсетях автомобилистка Екатерина.

"Их сбила машина, когда они на двойной сплошной находились, а, возможно и до неё чуть не дошли... Могу сказать одно, что водитель, который их сбил, явно срезал угол при повороте на Светлановский. Если бы он поворачивал по более широкому радиусу, этого могло и не произойти", - делают выводы свидетели ДТП.

Родные пострадавших в ДТП мужчины и мальчика сейчас ищут очевидцев с видеорегистраторами, которые могли запечатлеть все подробности случившегося.

Сергей Комаров

Я брат пострадавшего в этом ДТП человека. Если есть люди с записью видеорегистратора, свяжитесь со мной, пожалуйста!!! Ребёнок не приходит в сознание. Водитель с места ДТП не скрылся, но необходимо видео.

Полицейские ведут разбирательства по факту ДТП, будут установлены виновные в аварии.