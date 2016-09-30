Родственница пациентки столичного НИИ глазных болезней имени Гельмгольца, где на днях несколько человек резко потеряли зрение, рассказала Metro про проблемы своего близкого человека.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 11 пациентов Московского Научно-исследовательского института глазных болезней им. Гельмгольца потеряли зрение после укола препарата "Авастин", в клинике проходит проверка Минздрава по распоряжению Вероники Скворцовой.

– У Татьяны тяжёлое заболевание глаз. Если коротко – проблемы с сетчаткой, – делится с Metro сестра Татьяны на условиях анонимности. – Она практически ослепла, но ещё немного могла различать разные предметы. Ей действительно несколько дней назад вводили в глаз "Авастин" для улучшения состояния, чтобы она могла хоть что-то видеть. Это сильнодействующий препарат, чтобы его вводить в глаз нужно согласие близких. То есть, расписка. Я такую расписку давала, всё было нормально. Сегодня я узнала от медперсонала, что состояние сестры резко ухудшилось - и она совсем ослепла. Её повезли на операцию, сейчас она чувствует себя нормально и видит как раньше: плохо, но немного видит. К клинике у нас претензий пока нет, надо разобраться в ситуации.

Отметим, что ранее врач офтальмолог из НИИ глазных болезней имени Гельмгольца Мариам Аракелян заявил Metro, что раньше подобных случаев с применением "Авастина" зафиксировано не было.

– Авастин" – онкологический препарат, используется при наличии отёков макулярной зоны сетчатки при различной этимологии – в частности, при диабетическом макулярном отёке или при возрастной макулярной дегенерации, – сообщила Мариам. – Это лицензированный препарат, давно применяется и на территории Российской Федерации, и на западе. Подобных случаев с применением данного препарата зафиксировано не было.

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