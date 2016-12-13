Родители пятиклашек школы №2065 пожаловались в Генпрокуратуру на новую школьную программу. Дело в том, что с этого года в 40 школах Москвы ввели предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России», который инициаторы заявления считают «антинаучным» и навязывающим «религиозную идеологию».

Изучают его по учебникам «Истоки», которые написал профессор истории Александр Камкин. В книге для пятиклассников, которую изучила газета Metro, на 77-й странице он утверждает, что русский человек всегда носит с собой иконы. А на странице 43 приводит поговорку «Терпение, молитва и труд всё перемогут, всё перетрут». Похожие пословицы приводятся вместо подзаголовков в учебном пособии для восьмиклашек: «Воля царская, а Правда Божия», «В неправде Бог карает».

Родители учеников пятого класса подсчитали, что на 126 страницах книги для их одиннадцатилетних детей Бог упоминается 60 раз, икона – 66, чудеса – 20, молитва – 26, крест – 31, храм – 83.

Поговорить с профессором Камкиным нам не удалось – в университете, где он преподаёт, нам сказали, что историк на больничном. Зато в Департаменте образования столицы заявили, что новая программа введена с согласия родителей.

– С нами это никто не обсуждал, просто поставили перед фактом, что такой предмет появится, – заявила Metro мать ученика школы №2065 и инициатор обращения в прокуратуру Инна Герасимова.

А в Генпрокуратуру родители написали после того, как в школе отказались освободить их детей от нового предмета.

– Все курсы, которые затрагивают воспитание детей, формирование их личности на основе нравственно-духовных ориентиров, должны преподаваться на добровольной основе, – рассказал зав. лабораторией воспитания и социализации детей Института изучения детства, семьи и воспитания РАО Игорь Метлик. – И это закреплено законом «Об образовании» в статье 87 ч. 2.

Родители жалуются в прокуратуру на уроки православия в школе