Штраф родителям девушек, которые прославились на всю страну издевательствами над животными и людьми, приписали по статье Кодекса об административных правонарушениях "неисполнение… обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Об этом рассказали в районной комиссии по делам несовершеннолетних.

Максимальный штраф за плохое воспитание детей по этой статье – 500 рублей. Его и применили в данном случае. Столько денег отдадут государству родители одной девушки и бабушка второй, передаёт РИА Новости.

Напомним, в конце октября Сеть взорвалась информацией о двух 17-летних девушках, которые публиковали в соцсетях фотографии издевательств над животными. Согласно имеющимся данным, жертвам хабаровских живодёрок стали как минимум 15 животных.

Сначала против них возбудили одно уголовное дело. Позже полиция выяснила и другие преступления, совершённые девушками. Теперь подруги стали фигурантками ещё трёх уголовных дел по фактам разбоя, возбуждения ненависти и вражды, а также оскорбления чувств верующих.

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