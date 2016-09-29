Вооружившись ножом, 30-летний петербуржец решил выйти на большую дорогу.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, днем 28 сентября в парадной одного из домов по Красносельскому шоссе горе-грабитель напал на 22-летнего мужчину и, угрожая ножом, потребовал отдать ему все деньги. Получив отказ, злоумышленник неожиданно стушевался и убежал.

Спустя час мужчина решил попытать счастья в соседнем доме. Предварительно вежливо позвонив, он вошел в квартиру и, действуя по проверенной схеме, принялся угрожать ножом и требовать денег у 23-летней хозяйки. И вновь его постигла неудача: девушка отказалась. Грабитель ушел ни с чем.

Следующую попытку мужчина предпринял через полчаса. Зайдя в другую квартиру в том же доме, он наткнулся на 14-летнего подростка. Но тинейджер на угрозы и требования ответил отказом.

В конце концов грабитель-неудачник оказался в руках у стражей правопорядка. Сотрудники УМВД России по Красносельскому району в ходе патрулирования задержали подозреваемого по приметам, сообщенным потерпевшими.

Против мужчины возбуждены уголовные дела за разбой.