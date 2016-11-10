Американский актёр Роберт Де Ниро признался, что больше не хочет ударить Дональда Трампа. Об этом в четверг сообщает The Independent.

– Теперь я не могу этого сделать, он президент. И я должен уважать эту должность, хотя все мы знаем, что он... Мы должны посмотреть, что он на самом деле будет делать и как он выполнит определённые вещи, — сказал Де Ниро.

Напомним, что ранее актёр записал видеоролик в рамках компании #VoteYourFuture ("Голосуй за своё будущее").

В нём он назвал республиканца Трампа "собакой, свиньёй и лгуном" и изъявил желание ударить его.

– Он национальная катастрофа, посмешище для всей страны. Я зол, что эта страна дошла до того, что такой дурак поднялся до такого уровня. Я бы хотел ударить его в лицо, — говорил тогда актёр.

9 ноября стало известно, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победил на выборах президента США. Инаугурация избранного президента состоится 20 января 2017 года.



