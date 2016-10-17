42-летний музыкант Робби Уильямс вколол себе ботокс. Об этом британский певец расскаал в интервью изданию Mirror.

Для борьбы с возрастными изменениями на лице ему пришлось прибегнуть к контурной пластике.

– Я делал инъекции филлеров и ботокса, из-за чего теперь не могу пошевелить лбом. Я также немного изменил форму подбородка, — признался Уильямс.

На этом измнения не закончились. Недавно певец решил подкорректировать свою фигуру и сбросить лишний вес.

– Несколько месяцев назад я сел на строгую диету, и она сработала: за пять дней я потерял три килограмма. Но спустя семь дней я проснулся и понял, что рядом со мной виноград и немного арахисового масла. Я очень удивился, так как не ел их. На другой день утром я нашёл крошки. После этого я как-то проснулся среди ночи, копаясь в холодильнике, как делал все ночи до этого, — рассказал певец.

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