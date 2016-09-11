Пресс-служба "Баварии" сообщает, что оба футболиста после разминки выполнили несколько упражнений с мячом, а затем 30 минут работали индивидуально.

Во вторник, 13 сентября, "Бавария" матчем против "Ростова" стартует на групповом этапе Лиги чемпионов, но Роббен и Боатенг на поле определённо не выйдут.

Между тем в строй вернулся Кингсли Коман. Француз провёл тренировку в полном объёме и может быть включен в заявку на матч. Окончательное решение по нему тренерский штаб примет в день матча.

"Бавария" примет "Ростов" на "Альянц Арене". Начало матча - в 21:45 мск.