Утром 20 сентября в Приморском районе Петербурга на кольце у станции метро "Старая Деревня" горел троллейбус. Очевидцы выложили фото с места пожара в Сеть.

- Водитель пытается потушить самостоятельно, - сообщили свидетели в паблике "ДТП и ЧП / Петербург".

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу, им сообщение о пожаре на Торфяной дороге, 4 поступило в 10.10.

- В троллейбусе выгорел салон на площади 20 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Пожар был ликвидирован силами двух подразделений МЧС в 10:25.

- Троллейбус горел на кольце, в тот момент пассажиров в салоне не было, - рассказали Metro в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс». - Водителя также не было в салоне - до прибытия пожарных он начал тушить троллейбус. Обстоятельства и причины устанавливаются. По данным на 13.40, троллейбусное движение открыто.