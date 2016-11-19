Рядом с портретом погибшего ополченца ДНР Арсена Павлова, известного как Моторола, граффитисты изобразили Героя России Магомеда Нурбагандова, убитого боевиками. Об этом сообщили в паблике "Вечерний Металлострой".

Граффити с изображением Нурбагандова появилось на второй стене трансформаторной будки в Металлострое. На другой стене ранее уличные художники изобразили погибшего при взрыве в лифте собственного дома ополченца Моторолу.

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Как уже отмечали художники, граффити изначально задумывалось как триптих. Третьим изображением, которое появится на трансформатоной будке в Металлострое, будет портрет офицера спецназа Александра Прохоренко, погибшего в Сирии в марте 2016 года.

С момента появления граффити с изображением Моторолы местные власти выступили в поддержку начинания художников, заявив, что закрашивать портреты не собираются.

Однако среди жителей нашлись те, кому граффити пришлось не по душе. 2 ноября неизвестный облил портерт Моторолы краской. Граффити было оперативно восстановлено.

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Дагестанский лейтенант полиции Магомед Нурбагандов был убит боевиками 10 июля возле села Сергокала, когда отказался уволиться и на камеру призывать коллег покинуть ряды правоохранительных органов. Президент России Владимир Путин присвоил ему посмертно звание Героя России. Предсмертная фраза Магомеда Нурбагандова "Работайте, братья" также появилась рядом с его портретом в Металлострое.