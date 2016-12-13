В Париже нашли рисунок великого художника Леонардо да Винчи, стоимость которого оценивается в €15 млн, сообщает The Telegraph. Эта сумма составляет чуть менее одного миллиарда рублей.

Ушедший на пенсию доктор из Парижа принёс потерянный рисунок, который лежал в стопке среди неизвестных эскизов, на аукцион. Работа да Винчи, как оказалось, представляет собой одно из восьми изображений святого мученика Себастьяна, упоминаемых в Атлантическом кодексе — манускрипте итальянского мастера, содержащем чертежи и записи на различные темы.

Сообщается, что этот рисунок стал первой работой да Винчи, обнаруженной за последние 15 лет. Владельцем внезапно возникшего рисунка оказался отец человека, принёсшего работу великого итальянского художника на аукцион.

Леонардо да Винчи — итальянский художник, изобретатель и учёный. Один из главных представителей искусства Высокого Возрождения, чьи картины выставлены в известнейших музеях мира.