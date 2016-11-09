Результаты выборов в США 2016 продолжают волновать всю мировую общественность,главному политическому событию года уделяют должное внимание все мировые СМИ. Первые итоги уже известны, республиканец Дональд Трамп лидирует в штате Кентукки по итогам народного голосования после подсчёта первых двух тысяч голосов. Этот штат находится на востоке США, его население 4, 5 миллиона человек.

Результаты выборов в США 2016, последние новости

Республиканец Трамп в Кентукки, как и ожидалось, набрал 79%, демократ Хиллари Клинтон – 18%. Последний раз за демократов в Кентукки активно голосовали в 1996-м, когда на второй срок шёл муж Хиллари Клинтон Билл.

Трамп также пока лидирует в штате Индиана – там за него проголосовали 69,9 процентов избирателей. И в Нью-Гемпшире - 52, 5% за Трампа.

В Джорджии после обработки первых бюллетеней 73% голосов за Трампа. Во Флориде впереди пока Клинтон. В ключевом штате после обработки 71% бюллетеней Клинтон пока набирает 50,1% голосов, Трамп 47,2%.

В Огайо 51,2% за Трампа, 45,3% за Клинтон. Обработано менее 2% голосов.

В Виргинии у Трампа 57% против 38 у Клинтон.

В Мичигане впереди Клинтон, после обработки 9% бюллетеней она набирает 50,4% против 44,5% у Трампа.

Во многих штатах кандидаты идут практически нога в ногу, по голосам выборщиков почти равенство - 66 за Трампа и 68 за Клинтон. Избирательные участки закрылись уже в 20 штатах.

Отметим, что результаты выборов президента в США 2016 постоянно обновляются, идёт активный подсчёт голосов.

Напомним, что выборы президента США 2016 проводятся по так называемой двухступенчатой системе. Сначала проходит всенародное голосование в 50 штатах по отдельности. Затем победитель в каждом штате забирает себе все голоса так называемых выборщиков, число которых равняется числу округов по выборам в конгресс. Для победы необходимо 270 голосов выборщиков из 538.

Выборщики формально проголосуют за кандидатов в президенты 19 декабря, а конгресс утвердит результаты голосования 6 января 2017 года. Инаугурация нового президента пройдет 20 января.