Выборы президента в США-2016

Джон Подеста, главный предвыборный стратег Хиллари Клинтон, вышел к сторонникам демократического кандидата в Нью-Йорке.

Он сообщил, что сегодня Хиллари вряд ли выступит с официальной речью, и предложил активистам разойтись по домам и подождать до завтрашнего дня. Очевидно, штаб Клинтон готовил победное выступление, но все повернулось не так, как планировалось.

Результаты выборов в США: Трамп побеждает

В США завершаются президентские выборы. Избирательные участки закрылись (на 9 утра по мск).

Для победы Трампа достаточно победить в Пенсильвании и Мичигане. Первый штат дает 20 голосов выборщиков. Второй — 10.

В обоих штатах Трамп опережает Клинтон более чем на 70 тысяч голосов. В Мичигане подсчитано более 80% бюллетеней. В Пенсильвании — более 90%.

Бывший губернатор Аляски сравнила нынешние выборы в США с референдумом о Brexit — выходе Великобритании из состава ЕС. Сравнение вполне правомерное, учитывая, какой это шок для местных избирателей. Кстати, Пейлин уверена, что после победы Трампа отношения между Вашингтоном и Лондоном станут только теснее.