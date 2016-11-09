На фоне сообщений о первых результатах выборов президента в США-2016 и росте шансов на победу Трампа фондовые рынки начали падение.

Фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average начали снижаться сразу, как только стало известно об отрыве Трампа и явном лидировании в голосовании. Они потеряли 700 пунктов, или почти 4%.

Доллар США по отношению к иене упал на 3,28% до 101,98. Индекс доллара США, определяющий его силу против корзины из шести основных валют, снизился на 1,3%, достигнув 96,58.

В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть снижаются, об этом свидетельствуют данные торгов.

Декабрьские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились на 3,60%, до $43,36 за баррель.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре уменьшились на 3,19%, до $44,57 за баррель.

Реакция рынков похожа на события после решения граждан Великобритании покинуть ЕС, но, судя по всему, она будет гораздо сильнее.

Трейдеры ожидали победы Клинтон, и они очень сильно ошиблись, поэтому фондовый рынок США и доллар окажутся под большим давлением в ближайшие дни. Последствия американских выборах могут ощущаться на рынках до двух недель.

Выборы в США: последние новости на 9 утра 9 ноября

Трамп получил большинство голосов выборщиков в ключевых штатах, при этом газета New York Times постоянно повышает прогнозы на победу республиканца. Сейчас шансы Трампа занять президентское кресло оцениваются в 95%.

Судя по прогнозам, Трамп получит голоса примерно 300 выборщиков, тогда как для победы достаточно всего 270. В настоящий момент он уже набрался 244 голоса, тогда как у Клинтон их всего 209.