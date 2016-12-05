Референдум в Италии:

Премьер-министр Италии Маттео Ренци объявил о намерении подать в отставку по итогам референдума, который прошел в республике 4 декабря 2016 года. Дело в том, что избиратели не поддержали предлагаемую им конституционную реформу, передает Bloomberg. Ренци объявил, что 5 декабря соберет заседание Совета министров, а затем подаст прошение об отставке президенту. Об этом премьер-министр заявил на пресс-конференции по итогам референдума в Италии.

«Я проиграл, и я говорю это вслух», — заявил итальянский премьер. Несмотря на проигрыш своей реформы на референдуме, он назвал состоявшееся голосование «большим праздником демократии» и отметил, что счастлив и горд за Италию. По словам премьер-министра Италии, у него нет никаких сожалений.

Референдум в Италии 4 декабря 2016:

Ранее стало известно, что на референдуме по конституционной реформе в Италии лидируют ее противники. Сам Ренци был главным ее инициатором.

Согласно последним данным exit polls, на референдуме по конституционной реформе в Италии выигрывает ответ «нет», за который проголосовали 59,71% избирателей. В ходе предвыборной кампании Ренци не раз повторял, что в случае победы противников реформы готов уйти в отставку.

Суть реформы

В проекте было запланировано кардинальным образом изменить работу Сената — верхней палаты парламента. Сейчас Сенат и Палата депутатов формируются на одних и тех же принципах (всеобщие выборы) и во многом дублируют друг друга.

В Сенат пожизненно входят все бывшие президенты республики. Кроме того, в Сенат пожизненно же могут быть назначены любые граждане, которых президент счел достойными. Новая схема предполагала преобразование «Сената республики» в «Палату регионов»: вместо сенаторов, избираемых по аналогии с депутатами, в верхней палате должны были заседать представители региональных правительств — мэры и советники. Оставались в ее составе — но не более пяти человек — и граждане, назначаемые лично президентом. Таким образом, численность сената должна была сократиться с 315 до 100 человек.