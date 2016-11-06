В ночь на 6 ноября фанаты бокса замерли в ожидании результата боя Пакьяо-Варгас в Лас-Вегасе: 12-раундовый поединок двух бойцов в весовой категории до 66,68 кг завершился победой филиппинца Мэнни Пакьяо, что принесло ему титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Представитель страны семи тысяч островов оказался сильнее американца по единогласному решению судей, жюри отдало победу филиппинцу по очкам 114:113, 118:109, 118:109.

Результат боя Пакьяо-Варгас вдохновил филиппинца продолжить свою карьеру. Напомним, что ранее он объявил о завершении карьеры, когда смог одолеть американца Тимоти Брэдли. Но в августе он решил подписать контракт на бой с Варгасом, что, как ожидали некоторые, станет финальной битвой в его карьере из-за выборов в сенат Филиппин в мае.

Тем не менее 37-летний Пакьяо заявил после боя телеканалу ESPN, что намерен и дальше стремиться к новым победам на ринге.

"Сейчас собираюсь вернуться в сенат, а по поводу следующего боя поговорю с Бобом Арумом (его промоутер — прим. ред.). С кем будет следующий поединок, не знаю, выйду на ринг с любым противником, которого захотят болельщики. Я не выбираю соперников, буду боксировать с любым, кого мне предложат", - заявил филиппинец, сообщает ТАСС.

Пакьяо также добавил, что остался доволен результатом боя с Варгасом

"Я доволен, поскольку пытался каждый раунд отправить его на пол, но вместе с тем был осторожен. На ближней дистанции старался действовать очень осмотрительно, поскольку знал, что Варгас умеет контратаковать. Чувствую, что мог выступить лучше, но в каждом раунде у меня были моменты", - заключил он.