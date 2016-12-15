Режиссёр Тимур Бекмамбетов рассказал Metro о Новом годе в России и вере в Деда Мороза

22 декабря стартует пятая часть «Ёлок». В преддверии премьеры мы поговорили с режиссёром о том, с чего всё началось, и о дальнейшей судьбе кинофраншизы

С чего начались «Ёлки»?

Идея родилась в 2009-м, после того как мы сняли «Чёрную молнию», которая выходила тогда вместе с «Аватаром». «Аватар» оказался популярнее. Тогда у нас возникла мысль: нужно что-то своё придумать, а не пытаться повторить зарубежный опыт. У нас нет столько денег, сколько у Голливуда. Мы начали думать, что есть у нас, чего нет у них. У нас есть большая страна. Тогда ещё было 11 часовых поясов. Мы решили снять фильм, в котором можно показать масштаб страны: когда у одного человека утро, у другого день, а у третьего уже ночь. Хотелось показать разнообразие страны, сделать действующими героями всех нас.

До «Ёлок» никто не любил альманахи.

Меня убеждали, что и не полюбят. Слава богу, я их не послушал, потому что эта форма сработала.

В чём успех франшизы?

Нам удалось сделать кино, которое соответствует духу и философии Нового года. Оно такое же сумбурное, как этот праздник. Наши фильмы пронизаны новогодними мечтами и желаниями. Новый год объединяет всю страну, самых разных людей. Для любого человека в России это важный праздник. В другие дни каждый сам по себе, у нас у всех разные жизни. Но в этот день мы все живём как один. Другого такого праздника в России нет. Разве что День Победы. Мы все поклоняемся Деду Морозу. Он наш кумир с детства.

Вы сами долго верили в Деда Мороза?

До трёх лет, пока не увидел женский каблук, который выглядывал из-под халата Деда Мороза. ( Улыбается .)

Празднование Нового года в России отличается от других стран?

Да. Ведь нигде в мире нет такого уникального праздника, как наш Новый год. Никто в мире его так не отмечает. Мы по-особому воспринимаем его. Для нас Новый год несёт глубокий смысл. Рождество без отсчёта часов, оно не динамичный праздник, нет буйства, когда люди пьют шампанское – скорее, все поужинали и легли спать.

Есть же страны, в которых тоже отмечают Новый год.

Есть. Но только мы верим в идею обнуления, что до 12 часов ночи можно попрощаться с прошлым годом, оставить все грехи позади. Это, наверное, иудейский подход. Сама ёлка – языческий символ. Мне кажется, наш Новый год – это симбиоз разных культур. В таком виде он довольно долго просуществовал в Советском Союзе. И он является своего рода стержнем нашего сознания. Можно сказать, что мы все живём ради Нового года.

Показывали иностранцам «Ёлки»?

Да, в Лос-Анджелесе, но на показ пришли в основном выходцы из СССР. Кстати, есть проект, когда действие будет происходить в разных странах.

Чем будете удивлять в пятой части?

Впервые в истории мирового кинематографа съёмки фильма состоялись вне планеты Земля. Действие одной из новелл происходит на орбитальной станции в открытом космосе. Реальный космонавт и его жена сыграли самих себя, оператором выступил его коллега. Фильм претендует на попадание в Книгу рекордов Гиннесса. Мы уже отправили документы, сейчас ждём ответ. Ещё у нас будет пингвин.

Настоящий?

Настоящий, хорошо прорисованный пингвин. ( Смеётся .)

А что пришло в новом фильме на замену теории шести рукопожатий?

Больше нет рукопожатий, теперь это вопрос одного клика. Я не считаю, что общение в соцсетях – это плохо. Если есть желание, тебя всегда услышат. Человек, живущий в Сибири, может снять видео, которое посмотрит миллион человек. Мои фильмы не так много людей смотрят, как вирусные ролики. Поэтому у нас в фильме есть реальные видеоблогеры.

Жора Крыжовников, снявший «Горько!», часто иронизирует, говоря о «Ёлках»...

Раскрою секрет, следующую часть он будет режиссировать.

Он будет отвечать за компановку всех новелл. Я этому очень рад. Надеюсь, что это будет своеобразным обновлением франшизы. Приступим к съёмкам в феврале-марте.