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Режиссёр Тимур Бекмамбетов рассказал Metro о Новом годе в России и вере в Деда Мороза

  • Любовь Егорова

Накануне премьеры новых "Ёлок" творец кино пришёл в московскую редакцию газеты

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22 декабря стартует пятая часть «Ёлок». В преддверии премьеры мы поговорили с режиссёром о том, с чего всё началось, и о дальнейшей судьбе кинофраншизы 

С чего начались «Ёлки»? 

Идея родилась в 2009-м, после того как мы сняли «Чёрную молнию», которая выходила тогда вместе с «Аватаром». «Аватар» оказался популярнее. Тогда у нас возникла мысль: нужно что-то своё придумать, а не пытаться повторить зарубежный опыт. У нас нет столько денег, сколько у Голливуда. Мы начали думать, что есть у нас, чего нет у них. У нас есть большая страна. Тогда ещё было 11 часовых поясов. Мы решили снять фильм, в котором можно показать масштаб страны: когда у одного человека утро, у другого день, а у третьего уже ночь. Хотелось показать разнообразие страны, сделать действующими героями всех нас.

До «Ёлок» никто не любил альманахи. 

Меня убеждали, что и не полюбят. Слава богу, я их не послушал, потому что эта форма сработала. 

В чём успех франшизы? 

Нам удалось сделать кино, которое соответствует духу и философии Нового года. Оно такое же сумбурное, как этот праздник. Наши фильмы пронизаны новогодними мечтами и желаниями. Новый год объединяет всю страну, самых разных людей. Для любого человека в России это важный праздник. В другие дни каждый сам по себе, у нас у всех разные жизни. Но в этот  день мы все живём как один. Другого такого праздника в России нет. Разве что День Победы. Мы все поклоняемся Деду Морозу. Он наш кумир с детства. 

Вы сами долго верили в Деда Мороза?

До трёх лет, пока не увидел женский каблук, который выглядывал из-под халата Деда Мороза. ( Улыбается .) 

Празднование Нового года в России отличается от других стран? 

Да. Ведь нигде в мире нет такого уникального праздника, как наш Новый год. Никто в мире его так не отмечает. Мы по-особому воспринимаем его. Для нас Новый год несёт глубокий смысл. Рождество без отсчёта часов, оно не динамичный праздник, нет буйства, когда люди пьют шампанское – скорее, все поужинали и легли спать. 

Есть же страны, в которых тоже отмечают Новый год. 

Есть. Но только мы верим в идею обнуления, что до 12 часов ночи можно попрощаться с прошлым годом, оставить  все грехи позади. Это, наверное, иудейский подход. Сама ёлка – языческий символ. Мне кажется, наш Новый год – это симбиоз разных культур. В таком виде он довольно долго просуществовал в Советском Союзе. И он является своего рода стержнем нашего сознания. Можно сказать, что мы все живём ради Нового года. 

Показывали иностранцам «Ёлки»?

Да, в Лос-Анджелесе, но на показ пришли в основном выходцы из СССР. Кстати, есть проект, когда действие будет происходить в разных странах. 

Чем будете удивлять в пятой части?

Впервые в истории мирового кинематографа съёмки фильма состоялись вне планеты Земля. Действие одной из новелл происходит на орбитальной станции в открытом космосе. Реальный космонавт и его жена сыграли самих себя, оператором выступил его коллега. Фильм претендует на попадание в Книгу рекордов Гиннесса. Мы уже отправили документы, сейчас ждём ответ. Ещё у нас будет пингвин. 

Настоящий?

Настоящий, хорошо прорисованный пингвин. ( Смеётся .) 

А что пришло в новом фильме на замену теории шести рукопожатий?

Больше нет рукопожатий, теперь это вопрос одного клика. Я не считаю, что общение в соцсетях – это плохо. Если есть желание, тебя всегда услышат. Человек, живущий в Сибири, может снять видео, которое посмотрит миллион человек. Мои фильмы не так много людей смотрят, как вирусные ролики. Поэтому у нас в фильме есть реальные видеоблогеры. 

Жора Крыжовников, снявший «Горько!», часто иронизирует, говоря о «Ёлках»...

Раскрою секрет, следующую часть он будет режиссировать. 

Он будет отвечать за компановку всех новелл. Я этому очень рад. Надеюсь, что это будет своеобразным обновлением франшизы. Приступим к съёмкам в феврале-марте. 

Бекмамбетов ждёт от читателей Metro сценарии

METRO ЗАПУСКАЕТ НОВЫЙ КОНКУРС!

Обсуждая, насколько активно наши читатели комментируют новости и участвуют в наших конкурсах. Тимур Бекмамбетов предложил запустить ещё один конкурс. 

Пусть читатели присылают сценарии чудесных новогодних историй, лучшие мы экранизируем, – предложил режиссёр. 

Итак, присылайте свои новогодние сценарные заявки (синопсис) на
3 тыс. знаков, они будут опубликованы в газете Metro. А по сценариям трёх победителей будут сняты новеллы для следующих частей «Ёлок». Имена лучших сценаристов конкурса появятся в титрах комедии. Мы ждем ваши работы на konkurs@gazetametro.ru. В теме письма пишите «ЁЛКИ». Не забудьте прислать своё фото и указать ИМЯ, ФАМИЛИЮ, ВОЗРАСТ и НОМЕР ТЕЛЕФОНА для связи. В конце января мы подведём итоги.

                                                                 Вопросы  читателей

Тимур Бекмамбетов ответил на вопросы наших читателей в VK

•    Ответ Наталье Кабо. «У меня никогда не было искусственной ёлки, только настоящая. Я очень рад, что учёные из Омска придумали способ оживлять ёлки. Можно встретить несколько праздников с одной ёлкой». 

•    ...Михаилу Чернышуку. «Полнометражная версия «Гостьи из будущего» выйдет в конце следующего года».

•    ...Алексею Аюшеву. «Наверное, нового «Дозора» не будет. Хочется что-то новое делать, хотя интересно было бы узнать, где сегодня работает Гесер. В Минздраве? Ведь «Дозор» – это про наш мир, а он изменился с тех пор. Я читал новую книгу Сергея Лукьяненко, но для меня история уже рассказана».

•    ...Светлане Кожуховой. «Люблю фильм «Земля Санникова», он до сих пор актуален, не вижу смысла его переснимать». 

•    ...Рональду Глушкову. «Ёлки» посмотрели 150 миллионов человек. Когда выходила «Операция «Ы», все говорили «Ну это не Эйзенштейн». Вся сегодняшняя наша жизнь есть в «Ёлках».

Авторы материала: Любовь Егорова, Виктория Мельникова
 

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