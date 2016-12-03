Французский режиссёр польского происхождения Жерар Кравчик, снявший такие фильмы как "Такси" (3 части), "Васаби", "Красный отель", прилетел в Петербург. 3 декабря он посетил "Ленфильм", где для него провели специальную экскурсию, рассказал Metro источник, близкий к киностудии.

- Жерар Кравчик также посмотрел на подготовительный этап съёмок фильма Виктора татарского "Свадебное путешествие", - уточнил Metro собеседник. - Во время экскурсии его больше всего поразили декорации к сериалу "Гоголь".

На вопрос, намечается ли сотрудничество французского режиссёра с петербургскими кинематографистами, собеседник затруднился ответить.

Отметим, что Жерар Кравчик прилетел в Петербург накануне, 2 декабря. Он был в числе гостей V Санкт-Петербургского международного культурного форума, который торжественно открыл президент РФ Владимир Путин. На встрече, в частности, присутствовали художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, режиссёр Никита Михалков, директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, Министр культуры Греции, актриса Лидия Кониорду, писатель Олжас Сулейменов и другие.