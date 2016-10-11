Инцидент произошел 10 октября.

Два молодых человека повздорили на почве ревности в квартире одного из домов на Дрезденской улице в Выборгском районе города. Вместе с ними в квартире находилась девушка, ставшая причиной разразившегося скандала.

В ходе вспыхнувшей ссоры 29-летний петербуржец набросился на своего 25-летнего оппонента и ударил его ножницами в затылок. В пылу драки мужчина также прокусил сопернику ухо, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу.

Соседи обратили внимание на шум драки и вызвали полицию. Прибывший на место наряд группы задержания вневедомственной охраны задержал нападавшего в парадной, когда тот пытался скрыться с места преступления, и доставил его в территориальный отдел полиции.

Пострадавший был госпитализирован.

Сейчас решается вопрос о возбуждении против ревнивца уголовного дела.