Петербурженка предстанет перед судом за избиение возлюбленного бейсбольной битой, сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.
По версии следователей, в июле 2016 года женщина нанесла не менее 5 ударов бейсбольной битой по голове спящего мужчины. Орудие преступления обвиняемая взяла в автомобиле потерпевшего.
Мотивом преступления, по словам обвиняемой, стала ревность.
Ревнивая петербурженка причинила возлюбленному тяжкие телесные повреждения.
Прокуратура Василеостровского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ревнивой петербурженки, избившей мужчину битой.
Уголовное дело направлено в Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.