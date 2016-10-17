7 ноября на телеканале "Пятница!" запустится долгожданная проверка столичных заведений. В новом сезоне "Ревизорро" под названием "Ревизорро. Москва" Елена Летучая вернётся в проект в качестве ведущей.

Её представитель Ян Трунцев заверил Metro, что подход передачи не изменится после истории в Салехарде. Напомним, окружной суд оправдал владелицу кафе "Виктория" Эльвиру Арндт, которую ранее городской суд признал виновной по делу о потасовке с командой "Ревизорро".

Представители канала, также утверждают, что формат программы останется прежним:

– Съёмочная группа не будет предупреждать рестораторов о своём визите, как не делала это и раньше.

Одной из претензий со стороны кафе "Виктория" было, что по закону о СМИ, журналист обязан получать согласие (за исключением случаев, когда это необходимо для защиты общественных интересов) на распространение в СМИ сведений о личной жизни гражданина от самого гражданина или его законных представителей; при получении информации от граждан и должностных лиц ставить их в известность о проведении аудио- и видеозаписи, кино - и фотосъемки.

Юристы проекта тщательно изучали данный вопрос и не увидели оснований для запрета появления съемочной группы на кухне заведений:

– Смысл "Ревизорро" – честно показать ситуацию в заведении "здесь и сейчас".

Как сообщили нам представители канала, "Пятница" намерена обжаловать решение по этому делу в вышестоящей инстанции:

– Канал не согласен с мотивированным решением суда апелляционной инстанции.

По информации "Пятницы", обжаловать данное решение будет и прокуратура ЯНАО.

По закону о СМИ, под журналистом понимается лицо, занимающееся редактированием, созданием, сбором или подготовкой сообщений и материалов для редакции зарегистрированного средства массовой информации, связанное с ней трудовыми или иными договорными отношениями либо занимающееся такой деятельностью по ее уполномочию.

Канал отказался ответить на вопрос, связана ли Летучая договорными отношениями с "Пятницей":

– Договорные отношения ведущей и канала являются конфиденциальной информацией.