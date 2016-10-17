7 ноября на телеканале "Пятница!" запустится долгожданная проверка столичных заведений. В новом сезоне "Ревизорро" под названием "Ревизорро. Москва" Елена Летучая вернётся в проект в качестве ведущей.

– Во всех ресторанах и отелях России, которые мы проверяли на чистоту и качество сервиса, нас часто спрашивали: «Почему бы вам не убраться? Самим не убраться у себя в Москве?». И, вот, мы выполняем просьбу россиян, – рассказала Летучая.

Как заверил её представитель Ян Трунцев, подход передачи не изменится после истории в Салехарде. Напомним, окружной суд оправдал владелицу кафе "Виктория" Эльвиру Арндт, которую ранее городской суд признал виновной по делу о потасовке с командой "Ревизорро".

– Конечно, мы не будем предупреждать владельцев ресторанов, иначе проверка не будет честной, – сказал Ян Трунцев Metro.

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