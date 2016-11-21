Виктория Баширова, п сихолог, специалист по работе с подростками

Могут ли школьные психологи повлиять на подростков, удержать их от непоправимого шага?

Очень хотелось бы, чтобы влияли, но сейчас это практически невозможно. В ведении школьного психолога около 500 человек, он заполняет массу документов – вынужден заниматься бумаготворчеством.

По идее, школьный психолог – это человек, к которому подросток может прийти, рассказать о своих проблемах, поплакаться в жилетку, если угодно. Но у школьных психологов нет возможности индивидуально заниматься с ребятами. Они едва успевают проводить тесты.

А учитывая, какая у психологов зарплата, в школу идут чаще всего молодые люди или те, кто нигде больше не пригодился. Они просто боятся детей и не знают, что с ними делать.

Павел Бершадский, педагог-психолог

Могут ли компьютерные игры спровоцировать суицид?

Не думаю. Я человек не старый, я с приятелями в детстве сам играл в разные стрелялки. И все мы выросли нормально, и выучились, и семьи завели.

Вспомните, как играли до компьютеров в войнушку. «Стреляли» в своих друзей, «брали их в плен», «пытали». Всё это было просто игрой! Игра не делает из ребёнка убийцу.

Другое дело – так называемые группы смерти в социальных сетях. Там подросток чувствует поддержку других, таких как он. А для подростка очень важно быть частью какой-то общности. Это похоже на психотерапевтическую группу наоборот – когда получаешь не помощь, а вред.

Наталья Полякова, школьный психолог

Какие задачи стоят перед школьным психологом?

Главная функция – обеспечить учебный процесс, чтобы школьник хорошо учился и ничто этому не мешало. В ситуации, как с псковскими подростками, все начинают показывать на школу. Но жизнь подростка – это в первую очередь семья и улица. Это не ответственность психолога, что кто-топосле школы задушил собаку или устроил стрельбу. Это неверный посыл, что школа отвечает за всё.

Подростки обращаются к школьному психологу крайне редко, ведь мы для ребят – часть администрации. Вы пойдёте делиться личными проблемами с администрацией?

Перед психологом возникает дилемма: он должен обо всём докладывать директору, но при этом сохранить тайну подростка6 который ему доверяет.