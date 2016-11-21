Виктория Баширова, п сихолог, специалист по работе с подростками
Могут ли школьные психологи повлиять на подростков, удержать их от непоправимого шага?
Очень хотелось бы, чтобы влияли, но сейчас это практически невозможно. В ведении школьного психолога около 500 человек, он заполняет массу документов – вынужден заниматься бумаготворчеством.
По идее, школьный психолог – это человек, к которому подросток может прийти, рассказать о своих проблемах, поплакаться в жилетку, если угодно. Но у школьных психологов нет возможности индивидуально заниматься с ребятами. Они едва успевают проводить тесты.
А учитывая, какая у психологов зарплата, в школу идут чаще всего молодые люди или те, кто нигде больше не пригодился. Они просто боятся детей и не знают, что с ними делать.
Павел Бершадский, педагог-психолог
Могут ли компьютерные игры спровоцировать суицид?
Не думаю. Я человек не старый, я с приятелями в детстве сам играл в разные стрелялки. И все мы выросли нормально, и выучились, и семьи завели.
Вспомните, как играли до компьютеров в войнушку. «Стреляли» в своих друзей, «брали их в плен», «пытали». Всё это было просто игрой! Игра не делает из ребёнка убийцу.
Другое дело – так называемые группы смерти в социальных сетях. Там подросток чувствует поддержку других, таких как он. А для подростка очень важно быть частью какой-то общности. Это похоже на психотерапевтическую группу наоборот – когда получаешь не помощь, а вред.
Наталья Полякова, школьный психолог
Какие задачи стоят перед школьным психологом?
Главная функция – обеспечить учебный процесс, чтобы школьник хорошо учился и ничто этому не мешало. В ситуации, как с псковскими подростками, все начинают показывать на школу. Но жизнь подростка – это в первую очередь семья и улица. Это не ответственность психолога, что кто-топосле школы задушил собаку или устроил стрельбу. Это неверный посыл, что школа отвечает за всё.
Подростки обращаются к школьному психологу крайне редко, ведь мы для ребят – часть администрации. Вы пойдёте делиться личными проблемами с администрацией?
Перед психологом возникает дилемма: он должен обо всём докладывать директору, но при этом сохранить тайну подростка6 который ему доверяет.