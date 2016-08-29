В преддверии первого сентября прилавки магазинов заполнили школьные тетради, альбомы и дневники. Издатели каждый год стараются придумать новые оригинальные обложки, но ничего необычного в канцелярских отделах корреспондентам Metro обнаружить не удалось. Чаще всего встречались обложки с цветами, животными, абстрактными узорами, названиями учебных предметов или героями мультиков и игр.

Однако способ выделиться на фоне одноклассников всё же нашёлся, как не удивительно – в музее. Например, Музей Космонавтики в сентябре планирует запустить целую линейку необычных школьных товаров в астрономической тематике.

– Правда, точная дата пока неизвестна, – рассказала Metro пресс-секретарь музея.

Но уже сейчас в сувенирной лавке есть несколько тетрадок, посвящённых невесомости и 55-летию полёта Гагарина.

Больше всего необычных тетрадей по мотивам произведений создала Государственная Третьяковская галерея: в Лаврушенском переулке и на Крымском валу. Здесь решили по-серьёзному подойти к вопросу популяризации искусства начала 20 века и украсили обложки работами Малевича, Кандинского и Гончаровой, которые можно встретить в залах галереи. Есть даже лаконичные тетрадки с чёрным квадратом. А Исторический музей поместил на обложки портреты русских красавиц.

Чтобы вспоминать о летних прогулках в осенние дни, можно выбрать для уроков сувенир из «Музеона» – тетрадку со схематичным изображение бюста Карла Маркса, символа парка скульптур, подкупающую ярким травянистым цветом.