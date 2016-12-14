Репортёры Metro изучили пять самых известных книг-утопий

Даже в раю без рабов не обойтись Название: «Утопия» Автор: Томас Мор Год издания: 1516 год Форма правления. Каждые тридцать семей раз в год выбирают себе должностное лицо – филарха. Всего в стране 200 филархов. Десять филархов выбирают протофиларха. Филархи тайным голосованием выбирают князя (адем) из 4-х кандидатур, предложенных народом. Князь избирается пожизненно. Население. Когда в стране случается перенаселение, несколько семей отправляют на материк, где они создают колонию. Перейти из одного города в другой без разрешения филарха нельзя. После двух нарушений человека обращают в рабство. Труд. Все утопийцы занимаются сельским хозяйством в обязательном порядке. Кроме того, каждый выбирает себе дополнительное ремесло – каменщик, прядильщик, кузнец и т. п. Обычно этим ремеслом занимается его семья. Если человек хочет изучать другое ремесло, его усыновляет другая семья, в которой его и обучают. Рабочий день – 6 часов и для мужчин, и для женщин. Свободное время большинство посвящает наукам, самообразованию. Особенно усердные становятся учёными, которые освобождаются от труда. Из учёных чаще всего выбирают должностных лиц. Самую грязную работу выполняют рабы. Деньги. Денег в Утопии нет. Каждый глава семьи приходит на общественный склад и берёт столько, сколько нужно для семейства. Утопийцы получают деньги (золото и серебро) только в торговле с другими государствами. Эти деньги тратят во время войны на наёмников или на награды для тех граждан страны противника, которые убьют государя, чиновников и генералов. Каждые 10 лет семьи по жребию меняются жильём. Религия. В Утопии много религий – кто-то обожествляет Солнце, кто-то – Луну, кто-то знаменитых предков. Но самая распространённая вера – в единого Отца (Митру). Представители всех других верований согласны с тем, что он творец Вселенной. Любого, кто будет уличён в попытке силой заставить другого сменить религию, обращают в рабство или казнят. Атеистов не уважают, не считают гражданами, не дают им никаких должностей, но никак не наказывают. Правда, атеистам запрещено выступать со своими идеями перед народом. Вести дискуссии они могут только со священниками других религий. Наука и техника. Больные лечатся в общественных госпиталях, которые всегда находятся за городской стеной. Утопийцы очень искусны в изготовлении оружия, доспехов и боевых машин. Мужчины и женщины. В брак люди вступают свободно. Женщина, выходя замуж, переезжает в дом мужа. Жёны прислуживают мужьям, дети родителям и вообще младшие старшим. Кстати Слово «утопия» до Томаса Мора не существовало – он его придумал. Сложил, как конструктор, из греческой частицы u (которая значит «не») и корня top (от слова topos «место») – получилось в переводе на русский «нигде» или «место, которого нет».

Об идеальном обществе философы грезили и до Мора, но именно после него подобные фантазии стали называть утопиями.

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Личной жизни нет, секс по расписанию Название: «Город Солнца» Автор: Томмазо Кампанелла Год издания: 1602 год Форма правления. Есть верховный правитель Солнце, или Метафизик. Это священник, самый учёный и уважаемый человек города. У него три советника: Мощь, Мудрость и Любовь. Мощь отвечает за военные действия, Мудрость за науки, Любовь – за то, чтобы сочетание мужчин и женщин давало наилучшее потомство. Труд. Все обязаны трудиться по 4 часа в день. Остальное время посвящается получению новых знаний. Работают все, даже инвалиды. Работа зависит от физических данных. Деньги. Денег нет, всё имущество общее. Кто и где будет жить, решают должностные лица. Время от времени жители меняются своими домами. Религия. Исповедуют религию Солнца. Это государственная религия, так что управление государством совпадает со священническим служением. Поэтому глава государства воспринимается воплощением Бога. Медицина. Болезни лечатся молитвами, многих из них просто не существует в обществе, ведущем правильный образ жизни. Мужчины и женщины. Браков нет. Мужчины и женщины живут отдельно, занимаются сексом в установленные дни. Пары подбираются руководством по физическим параметрам. Дети. Воспитанием занимается государство. В младенчестве детей передают на воспитание попечителям, которые учат их наукам до того времени, когда подростки осваивают те или иные навыки в зависимости от способностей и получают должность. Семейные отношения. Их нет. Все сверстники называют друг друга братьями. Тех, кто старше на двадцать два года, зовут отцами, а тех, кто на двадцать два года моложе, – сыновьями. Преступления. Неблагодарность, злоба, отказ в должном уважении друг к другу, ленность, уныние, гнев, шутовство, ложь – за эти грехи виновные лишаются либо общей трапезы, либо общения с женщинами.

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На роскошь и лень наложен запрет Название: «Год 2440» Автор: Луи-Себастьян Мерсье Год издания: 1770 год Форма правления. Власть короля ограничена. Он следит за соблюдением законов, а сам решает только непредвиденные и особо сложные вопросы. Законодательная власть принадлежит Собранию народных представителей, исполнительная – сенату. Наследника воспитывают вдали от двора и только в 22 года сообщают его предназначение. Население. Среди людей царит равенство, пример людям подаёт сам государь. Люди одеваются скромно, не судят друг друга по внешнему виду, за каждого говорят его дела, на роскошь наложен запрет. Законы. Полиция разбирается с делами быстро, к слабым относятся справедливо. В 14 лет впервые знакомят с законами страны. Каждый обязан переписать их собственноручно и принести присягу свято выполнять их. Каждые 10 лет присяга обновляется. Труд. Работают в меру. Труд больше не является отталкивающим. Ласковый голос призывает людей к выполнению долга, и работа их спорится, становится лёгкой, даже приятной. Больше нет бездельников, с ленностью покончено. Деньги. На улицах стоят сундуки с надписями «налог королю, представляющему государство» и «добровольные взносы». В первый сундук обязаны вложить ежегодно пятидесятую часть доходов. У кого нет жилья или едва хватает на жизнь, налоги не платят. Религия. Бога принято любить безмолвно, о религии не спорят. Церкви есть, но алтарь ничем не украшен. Существует идея единого Бога. Наука. Активно развивается медицина. Научились излечивать многие ранее неизлечимые болезни, активно делают прививки. Люди изучают алгебру и физику, все опасные книги сожгли. Созданы машины для облегчения труда человека и инструменты для точных геометрических, астрономических и других измерений. Природа. Скрещиваются разные виды животных, ботаника достигла совершенства. На открытия в этой области тратят большие деньги. Мужчины и женщины. Мужчина кормит женщину, а она, получая всё из рук мужа, склонна к верности и послушанию, но это её не тяготит. Женщины скромные. Они воспитывают детей и не занимаются физическим трудом. Браки счастливые, но при обоюдном заявлении о несовместимости характеров можно развестись. Дети. Рано начинают укреплять тело ребёнка, большое значение уделяют физическому воспитанию. Закаляют сначала тело, а потом вкладывают что-то в голову. Детей приучают к добродетели. Образование даётся разное, обучают только одному предмету в зависимости от занятия в будущем.

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Наукой занимаются только чудаки Название: «Вести ниоткуда, или Эпоха спокойствия» Автор: Уильям Моррис Год издания: 1890 год Форма правления. Герой во сне видит социалистическое будущее Англии после 2000 года, в которой наступил социализм. Нет правительства, госучреждений, правосудия и армии. Труд. Люди будущего относятся к труду как к творчеству, трудятся с удовольствием, предпочитая ручной труд машинному. Свободные ремесленники обеспечивают себя и соседей всем необходимым. Деньги. Денежно-кредитная система отсутствует. Наука. Учёных считают безобидными чудаками, от которых нет реальной пользы. Ведь они не строят домов, не выращивают еду, а занимаются наукой, просиживая целыми днями в помещении. И от их науки пользы никакой. Природа. Люди живут в гармонии с природой. Здесь закрываются вредные для окружающей среды производства, восстанавливаются леса на месте городских застроек. Мужчины и женщины. Женщины свободны от гнёта мужчин. При этом домашний труд имеет гендерную специфику. Люди практикуют моногамию, но не связаны договорным браком. Могут жить небольшими группами. Малая семья, состоящая из детей и родителей, не является необходимостью. Дети и образование. Дети начинают читать и изучать что-либо только тогда, когда сами этого захотят, и никто их не заставляет. Кое-чему их учат родители, и, если они чего-то не знают, дети идут к другим людям и учатся у них. Школ нет, но по-прежнему существует Оксфорд, там дети познают «искусство знания».

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Мнение Дмитрий Синицкий, кандилат философских наук Это сложный вопрос – благом для человечества или нет были бы общества, которые описывают фантасты. У нас есть примеры построения такого государства. 70 лет советской власти – попытка построить марксистскую утопию. Что-то мы воплотили в жизнь, что-то не получились. В принципе, по определению, построить утопию невозможно. Но какие-то черты утопических описаний можно воплотить. Сейчас тоже мы живём в реалиях политики «золотого миллиарда». Когда в условиях ограниченных ресурсов нормальными условиями существования предполагается обеспечить определённое число людей, а остальные останутся за воротами счастья. Такую политику ведут западные государства. Но лично я пессимист и иллюзий не строю, считаю, что человечество не сможет в ближайшем и даже отдалённом будущем воплотить в жизнь свои идеалы относительно справедливого социального устройства. Потому что природа человека такова. А вообще, утопия – это попытка заглянуть в будущее. Фрэнсис Бэкон писал в XVII веке, что когда-нибудь технологии позволят в Англии выращивать апельсины. Не знаю, есть ли сейчас там какие-то оранжереи, но думаю, что это стало возможным. Какие-то вещи сбываются. Мух и крыс извели, а тигров приручили Название : «Люди как боги» Автор: Герберт Уэллс Год издания: 1923 год Форма правления. На планете Утопия существует всемирное научное государство, у него нет правительства, решения принимают учёные. Население. Населяют планету 250 миллионов человек – именно на такое количество хватает ресурсов планеты для безбедной жизни. Рождаемость регулируется. Благодаря генетикам среди утопийцев нет не только сумасшедших и калек, но даже людей с плохим характером. Выведен тип уравновешенного, деятельного утопийца, к тому же обладающего телепатией. Труд. Утопийцам работа в радость. Не было ни одного случая тунеядства. Работу получают по способностям и по желанию. Деньги. Наличных денег на руки не получают. Всё, что нужно, берут в кредит под зарплату. Талантливые художники и учёные зарабатывают больше. В собственности могут быть только личные вещи, инструменты и жилище. Религия. Богу не поклоняются, но следуют идеям Великого Учителя (который напоминает Христа). Наука. Учёные полностью истребили болезни, изобрели беспроводную связь и уже готовятся к путешествиям в параллельные миры. Природа. Вредные животные и сорняки уничтожены. Например, мухи и гиены. Хищники приручены и переведены на молочную диету, собак отучили лаять. Мужчины и женщины. Браков нет. Мужчина и женщина живут вместе, пока любят друг друга. Ходят почти нагими – только в набедренных повязках. Люди разных рас пар не создают, хотя являются равными. Дети. Детей воспитывают до 9–10 лет в садах. Родители их навещают. Отец и мать не имеют власти над детьми – они друзья и советчики. Авторы текста: Юлия Жуковская, Юлия Изосимова, Зинаида Мишина, Михаил Нешевец, Светлана Перцова, Индира Шестакова