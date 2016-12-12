Репортёры газеты Metro побывали в первом подмосковном океанариуме, который открылся в «Крокус-Сити». На трёх этажах собрано более 6 000 видов рыб и животных с разных уголков нашей планеты. Увидеть здесь можно не только морских обитателей, но и экзотических птиц и приматов
Масштаб. Разнообразие
Площадь здания около 10 тысяч квадратных метров, что делает его вторым по величине в России. В размерах и разнообразии видов океанариум уступает только столичному «Москвариуму».
Обитатели. Космические
Неторопливое движение плавников скатов напоминает полёт, наблюдать за ними можно бесконечно. В океанариуме водится несколько видов скатов.
Нерпы. Толстая – значит красивая
Помимо кольчатых нерп, в океанариуме можно увидеть их байкальских кузин, более круглых и таких же милых.
Приматы. Тропический лес
В «Саду бабочек» вечное лето, а рядом с тропическими птичками поселили карликовых игрунок.
Шоу. Рыбкам рыбку
Можно наблюдать, как кормят рыб, а с открытием дайвинг-центра посетите ли смогут покормить их сами, с рук.