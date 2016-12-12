Репортёры газеты Metro побывали в первом подмосковном океанариуме, который открылся в «Крокус-Сити». На трёх этажах собрано более 6 000 видов рыб и животных с разных уголков нашей планеты. Увидеть здесь можно не только морских обитателей, но и экзотических птиц и приматов

Масштаб. Разнообразие

Площадь здания около 10 тысяч квадратных метров, что делает его вторым по величине в России. В размерах и разнообразии видов океанариум уступает только столичному «Москвариуму».

Обитатели. Космические

Неторопливое движение плавников скатов напоминает полёт, наблюдать за ними можно бесконечно. В океанариуме водится несколько видов скатов.

Нерпы. Толстая – значит красивая

Помимо кольчатых нерп, в океанариуме можно увидеть их байкальских кузин, более круглых и таких же милых.

Приматы. Тропический лес

В «Саду бабочек» вечное лето, а рядом с тропическими птичками поселили карликовых игрунок.

Шоу. Рыбкам рыбку

Можно наблюдать, как кормят рыб, а с открытием дайвинг-центра посетите ли смогут покормить их сами, с рук.