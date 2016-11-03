Репортёр Metro выяснил, как спасали "Ледокол" в кино и в жизни

История, показанная в картине «Ледокол», была навеяна событиями антарктического дрейфа 1985 года. В тот год 15 марта судно «Михаил Сомов» было зажато тяжёлыми льдами и оказалось в вынужденном дрейфе вблизи побережья Антарктиды. Для спасения «Михаила Сомова» (в ленте «Михаил Громов») был направлен ледокол «Владивосток» (в фильме «Новороссийск»), спасательную экспедицию возглавил Артур Чилингаров. Только в августе оба судна смогли вый-ти на чистую воду. В дрейфе корабль находился 133 дня.

– Фильм начинается с цитирования телеграммы моего дедушки, который требовал прислать ледокол на помощь, – рассказала Metro Мария Максутова, внучка Дмитрия Максутова. – Мой дед был начальником 30-й экспедиции, он координировал работу пяти кораблей, ведь там был не только «Михаил Сомов». Нужно было обеспечить доставку еды, топлива на научные станции «Русская», «Ленинградская», «Молодёжная», «Мирный» и снять людей с зимовки. Но такого героя, как мой дед, вообще в фильме нет, как и нет многих героических событий.

По словам Дмитрия Максутова, которому сейчас 93 года, спасение 17 человек со станции «Ленинградская» было настоящим подвигом, оно могло бы украсить фильм.

– Жизнью рисковали все. В условиях полярной ночи, при постоянной смене погоды мы летали на вертолётах за 250 км, спасая 17 человек со станции, где у них кончились топливо и продукты, – рассказал Metro Дмитрий Дмитриевич. – Без вертолётной площадки приходилось снимать людей с открытой скалы. Один из вертолётов там разбился.

За эту операцию в итоге никто никаких наград не получил. Капитан судна «Михаил Сомов» Валентин Родченко, переживший дрейф (характер которого пытался передать Пётр Фёдоров), говорит, что награждали только тех, кто был в дрейфе и занимался спасательной операцией по вызволению из ледяного плена «Михаила Сомова».

– Дмитрий Максутов – умнейший человек, про которого в этой истории как-то забыли, потому что он выступал очень резко, – рассказал Валентин Родченко Metro. – Он ещё в марте говорил, что нужно срочно принимать меры, чтобы не допустить беды. Специалисты же по Арктике и Антарктике надеялись, что будут изменения, что лёд разрядится и мы сможем выйти. Дмитрий Дмитриевич был у нас на судне. Ведь на судне есть капитан и начальник экспедиции, который занимается научными делами. Потом, когда стало понятно, что нам не выйти и к нам подошло ледокольное судно («Павел Корчагин». – Прим.ред.), была команда Максутова (и ещё 76 участников экспедиции и членов экипажа. – Прим.ред.) пересадить и отправить на родину.

К спасательной операции «Михаила Сомова» с помощью «Владивостока» Дмитрий Максутов относится скептически:

– Помощь нужна была в марте-апреле. В июле, когда «Сомова» и так выносило уже из ледяного массива, кому нужен был этот ледокол? Ещё месяц, и судно само вышло бы на чистую воду.

Тем не менее яркая спасательная операция была нужна, так как сохранить в тайне застревание судна не удалось.

– Про наше бедствие сначала решили молчать. Но нас засекли американские космонавты. Начала трубить западная пресса, и деваться некуда было, – говорит Родченко.

– Громкой спасательной операцией пытались прикрыть ошибки, из-за которых могла произойти страшная трагедия, – считает Дмитрий Максутов.

Как «Михаил Сомов», который и ледоколом-то не был, а был приспособлен только для летнего плавания в Антарктике, оказался там зимой (в Антарктике зима, когда у нас весна и лето. – Прим. ред.) – отдельная тема.

– Всему виной разгильдяйство, – говорит Родченко. – Мы опоздали, потому что судно задержалось на ремонте. Пока выбивали деньги... В итоге к такой сложной станции, как «Русская», мы пришли зимой.