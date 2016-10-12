реклама
Обновлено : Сегодня 16:48
- Опубликовано : Сегодня 16:35

Репортёр Metro увидел людей, которые умеют летать

  • Анна Сирота

Меньше чем через неделю в Японии пройдёт предпоследний, восьмой, этап мировой серии Red Bull Cliff Diving самого престижного в мире соревнования хайдайверов. Для случайного зрителя прыжки с 27-метрового трамплина – с высоты восьмиэтажного дома – выглядят как смесь спорта, искусства и безумия. Прыжок длится около трёх секунд. Для обычного человека это мгновение. Для спортсмена-хайдайвера это целая жизнь. О том, как подобное возможно, мы пообщались с самым титулованным российским хайдайвером, чемпионом мировой серии 2013 года и десятикратным победителем отдельных этапов Артёмом Сильченко

реклама

Артём Сильченко: Из четырёх прыжков, которые я делаю, есть только один прыжок, который меня захватывает

Этап в Мостаре был драматичным для Артёма – всего за несколько секунд он сначала взлетел на второе место, а потом, совершив ошибку, опустился на восьмое. 

Артём, прыжок с 27 метров длится около трёх секунд... Что самое главное мелькает в твоей голове в момент прыжка?

Во-первых, когда уже всё, встал на вышку, ты в последний раз прокручиваешь прыжок в голове. То, что ты будешь делать. А потом идёт момент отталкивания. Ты сразу анализируешь, насколько он удался или не удался. 

Ты что, за эти три секунды уже всё понял, получается? 

Ты много всего понимаешь за эти три секунды. В полёте принимается очень много решений: что надо исправить, что не надо исправить...  Ты всё время понимаешь, в какой ты плоскости, с какой ты скоростью летишь, насколько ты близок к воде или наоборот. Очень важно понять с самого начала, насколько удалось отталкивание. Какую скорость ты себе задал, под каким углом ты ушёл. А дальше идёт первая фаза прыжка, вращательная, когда ты должен и можешь сделать максимальное количество сальто и оборотов. И ты работаешь в зависимости от того, насколько хорошо ты оттолкнулся. 

И ты уже заранее понимаешь, получится прыжок или нет? 

Вот у тебя заранее запланированное количество пируэтов. Ты их закончил и обязан поймать глазами воду, то есть  подготовка ко входу. К этому моменту до входа в воду остаётся около 15–17 метров обычно. Иногда чуть меньше. Так, чтобы понимать – в классических олимпийских прыжках с 10 метров это 1,8 секунды, с 27 метров – это 2,2 секунды, ну 2,5 секунды. То есть за полсекунды ты пролетаешь последние 15–17 метров. Твоя задача – поймать глазами воду и определить, под каким углом ты к ней находишься, сколько высоты у тебя осталось и какой у тебя идёт вращательный посыл. Дальше уже есть два вида входа. Есть вход барани, когда ты не теряешь воду из виду, есть так называемый слепой вход в воду, который я использую. В барани мне достаточно просто это делать, то есть я поймал воду, и дальше, как мы называем, надо «облизать» её просто – идёшь вокруг неё, ты её видишь. Да, это быстро, но ты можешь всё контролировать. Слепой вход – это просто пам-бам-бам, вспышка, вспышка, вспышка, вход. Тут очень важно ощущение себя, своего тела в полёте.

Почему тогда ты не делаешь всё время барани?

В барани я всё понимаю, мне это не интересно по большому счёту. То есть из четырёх прыжков, которые я делаю, есть только один прыжок, который меня захватывает, завораживает. Да, я часто ошибаюсь, но прыжок этот – это всё или ничего. 

Это тот, который ты сейчас делал? 

Да, и здесь я ошибся. Но вот в Полиньяно месяц назад я этим  же  прыжком выиграл. Поэтому я редко занимаю пятые-шестые места. Я занимаю либо первое, либо, к сожалению, последнее, бывает. Но это игра, меня это захватывает. 

Вход в воду

Самый опасный момент в клифф-дайвинге – вход в воду. Даже если дайверу удалось войти в воду абсолютно вертикально, это всё равно больно. Из-за огромного давления вода ощущается атлетом как стена.

Барани – часто используемый манёвр для входа в воду, даёт дайверу лучшую возможность для обзора входа в воду. То есть, для обзора воды.

Слепой вход – последний раз, когда спортсмен входит в воду – перед последним выходом из сальто. Он входит в воду вслепую. 

Гарри Хант: Я начал учить русский

Британец Гарри Хант – абсолютный и непревзойдённый лидер мирового клифф-дайвинга на этапе в Мостаре стал только вторым, уступив чеху Михалу Навратилу. Тем не менее, едва сойдя со второй ступеньки пьедестала почёта, он выглядел таким же счастливым и довольным как обычно.

Мне удалось поговорить с Гарри за несколько минут до того, как его окружили восторженные поклонницы, требовавшие автограф звезды. 

Поздравляю со вторым местом!

Спасибо.

Говорят, ты поменял свою тактику и теперь не стараешься победить каждый раз, а иногда даёшь это сделать другим?

Нет, это не совсем изменение тактики. Просто я выучил новый прыжок, он немного рискованный. И да, это повлияло на мои результаты. Но я думаю, что это шаг вперёд, в будущее. И это поможет мне иметь лучшие результаты в перспективе. 

Но сегодня ты решил не делать этот прыжок…

Сегодня я просто ошибся. Я сделал три хороших прыжка и один неудачный. И это стоило мне золотой медали. 

Почему ты такой особенный? В чём секрет?

Я думаю, всё дело в тренировках. Даже когда я был десятилетним ребёнком, я уже прыгал. И это помогло. У меня хорошее ощущение пространства, и сейчас я наращиваю уверенность и мастерство. Вот и весь мой секрет. 

Ты занимаешься ещё каким-то спортом? 

Я много бегаю трусцой, мне нравится настольный теннис. И это всё. Я не делаю ничего особенного. Недавно я попробовал йогу, и мне начинает нравиться, но это очень сложно. 

Хочешь сказать, что йога трудна для тебя? Для тебя?!! Не может быть!

Да, на самом деле легко пойти в зал и там таскать штангу, но делать все эти позы... Я пробовал несколько раз, и это сложно. Так что, возможно, надо дать йоге шанс. 

Почему ты всегда так радуешься успехам других? Ты счастлив даже тогда, когда ты проиграл?

Конечно, я разочарован, что не выиграл, но это разочарование быстро проходит. Я хочу быть счастливым. Я вижу, что окружающие меня люди рады, и это заставляет меня улыбаться. 

У тебя, должно быть, куча поклонниц?

Ну... во время соревнований да, конечно.

Жаль, ты не сможешь прочитать это интервью.

Пока да. Но, кстати, я начал учить русский!

Зачем тебе это?

У меня много русских друзей. Например, Артём Сильченко. 

Факты

Скорость падения – 85-90 км/ч

Сила перегрузки – 4-5G

Время падения  – 3 секунды

Высота моста, откуда совершались прыжки  – 27,5 метров

Минимальная глубина при падении – -5 метров

Платформа –  устойчивая конструкция

Минимальная длина –  1,5 м, минимальная ширина – 0,75м

 

  • Призовой фонд каждого этапа составляет 35 тысяч евро в мужских соревнованиях и 16 200 евро в женских. Эти деньги распределяются между всеми участниками.
  • Также существует призовой фонд в генеральной классификации - 59 тысяч евро в мужском зачёте, который выплачивается пяти сильнейшим дайверам. У женщин призовой фонд скромнее - 17 тысяч евро.
  • За победу борятся 14 атлетов-мужчин, на каждом этапе состязаний хайдайверов они выполняют прыжки с вышки 27, 5 метра. В финал каждого этапа выходит 8 человек.
  • 8 женщин прыгают с высоты 20 метров.

 

 

Самое популярное

Модель plus-size Эшли Грэм снялась топлесс на видео на отдыхе в Мексике22Фото

Модель plus-size Эшли Грэм снялась топлесс на видео на отдыхе в Мексике
 
В Лос-Анджелесе открылся ресторан, в который пускают только красивых10Фото

В Лос-Анджелесе открылся ресторан, в который пускают только красивых

Сайт знакомств BeautifulPeople.com открывает собственное заведение
 
Как петербуржцы называли детей в 2016 году

Как петербуржцы называли детей в 2016 году

Cамыми популярными за 10 месяцев текущего года стали мужские имена Максим, Александр, Михаил, Артём и Иван. Девочек чаще всего называли Мария, София, Виктория, Анастасия и Анна, сообщает «Радио Балтика». В списке редких имён, по традиции последних лет, всё больше славянских. В 2016-м петербуржцы называли мальчиков Авинер, Викрам, Диодор, Здислав, Изяслав, Первосвет, Рарог, Селевк, Огнеслав, Элем. Из необычных имён девочкам достались имена Агнияра, Акияна, Алешандра, Июня, Каприна, Крискентия,...
 
Фотографы покажут, как живется людям без волос18Фото

Фотографы покажут, как живется людям без волос

В Санкт Петербурге откроется выставка «Алопеция. Счастье быть собой»
 
Розовое платье Кейт Миддлтон раскололо Великобританию9Фото

Розовое платье Кейт Миддлтон раскололо Великобританию

Накануне в Лондоне герцогиня Кэмбриджская Кэтрин посетила в компании своего супруга принца Уильяма и его брата принца Гарри мероприятие, посвященное Международному дню психического здоровья.  Для выхода в свет Кейт выбрала розовое шёлковое платье британского дизайнера Kate Spade (стоимостью 428 фунта, примерно 33 тыс рублей) и светлые лодочки Gianvito Rossi.  И кто бы мог подумать, что обычный на первый взгляд наряд вызовет столь ожесточенные споры в британском обществе. Издание Daily Mail...
 
Новый образ Даны Борисовы17Фото

Дана Борисова шокировала поклонников новым образом
 
Голых Брэда Питта и Анджелину Джоли продают на EBay7Фото

Голых Брэда Питта и Анджелину Джоли продают на EBay

Необычный лот появился на известном интернет-аукционе EBay. Там продают голых Брэда Питта и Анджелину Джоли. Естественно, не настоящих. Скульптура, высота которой 103 сантиметра, выполнена из воска. Брэд и Энджи полностью обнажены, а их тела сливаются в одно в районе бёдер. Стоит конструкция на трёх общих ногах. Несмотря на странную форму, выглядят Питт и Джоли весьма реалистично. Как уверят продавцы, чтобы добиться такого эффекта, при изготовлении использовались настоящие волосы, а глаза фигур...
 
Джима Керри обвинили в смерти бывшей девушки.13Фото

Джим Керри ответит за смерть любимой девушки

Знаменитый голливудский комик Джим Керри обвинён в причастности к смерти экс-подруги. Иск в суд против него подала Бриджид Свитман, передаёт BBC. Женщина утверждает, что Керри ужасно обращался с её дочерью – 28-летней Катрионой Уайт, которая в итоге покончила жизнь самоубийством. По словам матери, именно актёр поставлял девушке нелегально полученные сильнодействующие препараты. Он же заражал её различными половыми заболеваниями. Кроме того, Джим Керри постоянно унижал возлюбленную и осыпал её...
 
Артист балета Михаил Барышников станцевал на чёрно-белых фотографиях

Артист балета Михаил Барышников станцевал на чёрно-белых фотографиях

Советско-американский артист балета, признанный одним из величайших балетных танцовщиков XX века
 
Российские мужчины вошли в тройку самых некрасивых в мире

Российские мужчины вошли в тройку самых некрасивых в мире

Статистика основана на данных популярного сайта знакомств
 
лось4Фото

Дорожные знаки 1.27 "Дикие животные" появятся в Петербурге

Комитет по природопользованию и охране окружающей среды принял решение установить в Петербурге непривычные для мегаполиса дорожные знаки - «Дикие животные». Дополняться они будут знаками 8.21 - «Зона действия». Причиной такого решения ведомства стали участившиеся случаи появления диких животных в городе - только за 9 месяцев 2016 года произошло семь автомобильных аварий из-за того, что кабаны или лоси выбегали на проезжую часть. Например, совсем недавно - 6 октября, лось погиб под колесами...
 
Селфи без рук: новый тренд покоряет Сеть5Фото

Селфи без рук: новый тренд покоряет Сеть
 
больница

11 октября петербуржец упал в техническую шахту

Во вторник, 11 октября, около полудня, у второй парадной дома №6, по Бухарестской улице, во Фрунзненском районе города, мужчина упал в техническую шахту. В 2 часа дня он был доставлен в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе на Будапештской улице, дом 3. У пострадавшего диагностирован серьезный перелом позвоночника и множественные травмы. В тяжелом состоянии петербуржец был помещен в шоковую реанимацию. Случаи падения людей в канализационные люки и санитарно-технические шахты нередки, несмотря на...
 
Убийство на "ЭкоБазаре" в Мытищах частично попало на видео3Фото

Убийство на "ЭкоБазаре" в Мытищах частично попало на видео

В Интернете по-прежнему популярны запросы "Мытищи, "ЭкоБазар", убийство"
 

Новый раздел на сайте: "БЫЛО/НЕ БЫЛО"

Проверяем слухи в сети
5 богачей Кубка мира: самые "дорогие" хоккеисты турнира5Фото

5 богачей Кубка мира: самые "дорогие" хоккеисты турнира

В Канаде в субботу, 17 сентября, стартует главное спортивное событие года – Кубок мира
 
Metro вспоминает самые интересные высотные здания мира

Metro вспоминает самые интересные высотные здания мира

1. Бурдж-Халифа Небоскрёб расположен в Дубае, высота 828 метров, носит звание самого высокого сооружения в мире. Внутри комплекса размещены отель, квартиры, офисы и торговые центры. Здание имеет 3 отдельных входа: вход в отель, вход в апартаменты и вход в офисные помещения. Кстати, в Дубае насчитывается больше всего небоскрёбов в мире. 2. Шанхайская башня Находится в районе Пудун города Шанхай в Китае. Высота здания составляет 632 метра. Здание разделено на девять вертикальных зон и облачено в...
 

Последние новости

Чемпион мира по хай-дайвингу россиянин Артём Сильченко прыгает с моста в Черногории 8Фото

Репортёр Metro увидел людей, которые умеют летать

Сегодня 16:38 Меньше чем через неделю в Японии пройдёт предпоследний, восьмой, этап мировой серии Red Bull Cliff Diving самого престижного в мире соревнования хайдайверов. Для случайного зрителя прыжки с 27-метрового трамплина – с высоты восьмиэтажного дома – выглядят как смесь спорта, искусства и безумия. Прыжок длится около трёх секунд. Для обычного человека это мгновение. Для спортсмена-хайдайвера это целая жизнь. О том, как подобное возможно, мы пообщались с самым титулованным российским хайдайвером, чемпионом мировой серии 2013 года и десятикратным победителем отдельных этапов Артёмом Сильченко
 

Самое популярное

Новый образ Даны Борисовы17Фото
Чемпион мира по хай-дайвингу россиянин Артём Сильченко прыгает с моста в Черногории 8Фото

Галереи и видео

Модель plus-size Эшли Грэм снялась топлесс на видео на отдыхе в Мексике22Фото
реклама

Последние новости

реклама

Мы Вконтакте

Мы в Facebook

Новости партнеров

Loading...

Пресс-релизы

реклама