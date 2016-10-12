Репортёр Metro увидел людей, которые умеют летать

Артём Сильченко: Из четырёх прыжков, которые я делаю, есть только один прыжок, который меня захватывает

Этап в Мостаре был драматичным для Артёма – всего за несколько секунд он сначала взлетел на второе место, а потом, совершив ошибку, опустился на восьмое.

Артём, прыжок с 27 метров длится около трёх секунд... Что самое главное мелькает в твоей голове в момент прыжка?

Во-первых, когда уже всё, встал на вышку, ты в последний раз прокручиваешь прыжок в голове. То, что ты будешь делать. А потом идёт момент отталкивания. Ты сразу анализируешь, насколько он удался или не удался.

Ты что, за эти три секунды уже всё понял, получается?

Ты много всего понимаешь за эти три секунды. В полёте принимается очень много решений: что надо исправить, что не надо исправить... Ты всё время понимаешь, в какой ты плоскости, с какой ты скоростью летишь, насколько ты близок к воде или наоборот. Очень важно понять с самого начала, насколько удалось отталкивание. Какую скорость ты себе задал, под каким углом ты ушёл. А дальше идёт первая фаза прыжка, вращательная, когда ты должен и можешь сделать максимальное количество сальто и оборотов. И ты работаешь в зависимости от того, насколько хорошо ты оттолкнулся.

И ты уже заранее понимаешь, получится прыжок или нет?

Вот у тебя заранее запланированное количество пируэтов. Ты их закончил и обязан поймать глазами воду, то есть подготовка ко входу. К этому моменту до входа в воду остаётся около 15–17 метров обычно. Иногда чуть меньше. Так, чтобы понимать – в классических олимпийских прыжках с 10 метров это 1,8 секунды, с 27 метров – это 2,2 секунды, ну 2,5 секунды. То есть за полсекунды ты пролетаешь последние 15–17 метров. Твоя задача – поймать глазами воду и определить, под каким углом ты к ней находишься, сколько высоты у тебя осталось и какой у тебя идёт вращательный посыл. Дальше уже есть два вида входа. Есть вход барани, когда ты не теряешь воду из виду, есть так называемый слепой вход в воду, который я использую. В барани мне достаточно просто это делать, то есть я поймал воду, и дальше, как мы называем, надо «облизать» её просто – идёшь вокруг неё, ты её видишь. Да, это быстро, но ты можешь всё контролировать. Слепой вход – это просто пам-бам-бам, вспышка, вспышка, вспышка, вход. Тут очень важно ощущение себя, своего тела в полёте.

Почему тогда ты не делаешь всё время барани?

В барани я всё понимаю, мне это не интересно по большому счёту. То есть из четырёх прыжков, которые я делаю, есть только один прыжок, который меня захватывает, завораживает. Да, я часто ошибаюсь, но прыжок этот – это всё или ничего.

Это тот, который ты сейчас делал?

Да, и здесь я ошибся. Но вот в Полиньяно месяц назад я этим же прыжком выиграл. Поэтому я редко занимаю пятые-шестые места. Я занимаю либо первое, либо, к сожалению, последнее, бывает. Но это игра, меня это захватывает.