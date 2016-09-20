На прошлой неделе в различных местах Москвы стали появляться странные плакаты, на которых был изображен кроссовок из лимитированной коллекции adidas Originals NMD Color Boost черного или красного цвета, а также мобильный номер. Никаких пояснений что это и зачем не было. В социальных сетях велось обсуждение на этот счет, но никто даже не догадывался об их назначении, а представители adidas ничем не выдавали свою причастность к плакатам.

Так сложилось, что аккурат около нашей редакции расклеили около десятка таких плакатов и памятуя о прошлой акции NMD_Live, мы не могли не рискнуть и попытались позвонить по указанным номерам (на каждом плакате были разные). По первому номеру дозвониться не удалось – он был выключен, по второму грозный голос как из триллера пробасил "Это неправильный номер, попробуй другой". После этого стало ясно, что плакаты висят не просто так и если проявить настойчивость, что-то да произойдет!

По третьему номеру ответил молодой человек, который представился сникер-дилером и предложил заказать одну из пар лимитированной коллекции, обещая, что ее можно будет приобрести при встрече. Авантюра еще та, ведь встречу он назначил не где-нибудь в людном метро или торговом центре, а на заброшенном Хлебозаводе поздно вечером!

Прихватив с собой азарт и любопытство, мы рискнули и отправились на место встречи затемно. Оказалось, что смельчаков было немало и у Хлебозавода уже собралась толпа людей, также заказавших заветную пару и ожидающих дилера. В такой компании мы и встретили черный как ночь минивэн, из которого вышел наш дилер – им оказался популярный рэпер ST!

Музыкант пригласил нас в одно из помещений завода, которое оформили как подпольный клуб – разрисованные диваны и кресла, ковры на полу, паллеты вместо столов, торшеры, цветная подсветка, диско-шар и стойки для выпечки как напоминание о происхождении места.

Как и планировалось, смельчаки, пришедшие на встречу, смогли стать обладателями лимитированной пары красного или черного цвета, а заодно послушать выступление рэпера и пообщаться с ним вживую.

Стоит отметить, что коллекция NMD Color Boost была почти распродана офлайн и онлайн уже в первые часы после старта продаж.