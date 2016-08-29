Рэпер Канье Уэст представил в Лос-Анджелесе выставку с 12 копиями обнаженных знаменитостей, которые "снялись" в его скандальном клипе на песню Famous, сообщает CNN.

Посетители за два дня смогут в подробностях рассмотреть все восковые фигуры, которые расположены на огромной кровати в зале галереи Blum & Poe.

Героями инсталляции стали Канье Уэс и его жена Ким Кардашьян, а также экс-президент США Джордж Буш-младший, кандидат в президенты от Республиканской партии Донадьд Трамп, певицы Рианна и Тейлор Свифт, главный редактор американского издания журнала Vogue Анна Винтур, отчим Ким Кардашьян Кейтлин Дженнер, музыканты Ray J и Крис Браун, актриса Эмбер Роуз, актер Билл Косби.

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