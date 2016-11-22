Рэпер Канье Уэст был госпитализирован

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст был госпитализирован, сообщает BBC. Причиной госпитализации стал нервный срыв.

Супруга рэпера Ким Кардашьян вылетела обратно в Лос-Анджелес после того, как узнала о том, что муж доставлен в госпиталь.

Отметим, что на прошлой неделе Канье не раз был освистан поклонниками. В первый раз это случилось, когда во время своего выступления он заявил, что поддерживает Трампа, а также планирует выдвинуть свою кандидатуру в президенты США в 2020.

В прошлое воскресенье Уэст опять был освистан на своём концерте. Сперва он сильно опоздал к началу выступления, потом вяло исполнил всего 3 песни, а также обрушился с критикой на поп-звезду Бейонсе и рэпера Джей-Зи. После этих событий Канье отменил свой концертный тур.

Тем временем в соцсети Twitter узнавшие о проблеме Уэста поклонники пишут комментарии поддержки с тегом "Молись за Канье" (#PrayForKanye).