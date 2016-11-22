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Рэпер Канье Уэст был госпитализирован

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Проблемы звезды не прекращаются

Сегодня 15:25

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст был госпитализирован, сообщает BBC. Причиной госпитализации стал нервный срыв.

Супруга рэпера Ким Кардашьян вылетела обратно в Лос-Анджелес после того, как узнала о том, что муж доставлен в госпиталь.

Отметим, что на прошлой неделе Канье не раз был освистан поклонниками. В первый раз это случилось, когда во время своего выступления он заявил, что поддерживает Трампа, а также планирует выдвинуть свою кандидатуру в президенты США в 2020.

В прошлое воскресенье Уэст опять был освистан на своём концерте. Сперва он сильно опоздал к началу выступления, потом вяло исполнил всего 3 песни, а также обрушился с критикой на поп-звезду Бейонсе и рэпера Джей-Зи. После этих событий Канье отменил свой концертный тур.

Тем временем в соцсети Twitter узнавшие о проблеме Уэста поклонники пишут комментарии поддержки с тегом "Молись за Канье" (#PrayForKanye).

— Не имеет значения, как вы относитесь к нему, он всё равно человек. Душевное здоровье так же важно, как и физическое— написал пользователь соцсети.

Официальных комментариев по сложившейся ситуации от рэпера и его представителей не поступало.

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