Известную российскую актрису театра и кино, кинорежиссера и сценариста Ренату Литвинову долго не могли узнать её же поклонники. А всё дело в том, что звезда выложила в Сеть фото без макияжа.
"Честное английское прочтение утреннего портрета", – подписала эту фотографию 49-летняя актриса на своей страничке в "Инстаграме".
Учитывая пейзаж на снимке, звезда проводит свой отпуск в лондонском Гайд-парке. На её плечах красный клетчатый плед. А на лице нет и следа от привычных ярких алых губ и черных стрелок на глазах. Эту естественность поклонники восприняли как огромный плюс. Они отмечают, что актриса стала казаться намного моложе своих лет.
Подписчики Ренаты оценили снимок и не скупились на комплименты:
- "Божественно красивая Рената!",
- "Восхищаете, Рената",
- "Рената, Вам без мейка лучше",
- "18-летняя девочка",
- «Естественная Рената»,
- «И снова 18»,
- «Девочка просто»,
- «И кто бы поверил в реальный возраст этой девушки??»,
- «Рената на этой фотографии как милая девочка! Нежная, незамутненная, светлая, неиспорченная девочка!»,
Кто-то даже стал просить совета - как добиться такой красоты и молодости.
Напомним, ранее актриса тоже показывала всем фотографии без мейка.
Справка
- Киноленты с Литвиновой: «Граница. Таежный роман», «Вечное возвращение», «Жмурки», «Весельчаки» и многие другие.