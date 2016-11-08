Известную российскую актрису театра и кино, кинорежиссера и сценариста Ренату Литвинову долго не могли узнать её же поклонники. А всё дело в том, что звезда выложила в Сеть фото без макияжа.

"Честное английское прочтение утреннего портрета", – подписала эту фотографию 49-летняя актриса на своей страничке в "Инстаграме".

Учитывая пейзаж на снимке, звезда проводит свой отпуск в лондонском Гайд-парке. На её плечах красный клетчатый плед. А на лице нет и следа от привычных ярких алых губ и черных стрелок на глазах. Эту естественность поклонники восприняли как огромный плюс. Они отмечают, что актриса стала казаться намного моложе своих лет.

Подписчики Ренаты оценили снимок и не скупились на комплименты:

"Божественно красивая Рената!",

"Восхищаете, Рената",

"Рената, Вам без мейка лучше",

"18-летняя девочка",

«Естественная Рената»,

«И снова 18»,

«Девочка просто»,

«И кто бы поверил в реальный возраст этой девушки??»,

«Рената на этой фотографии как милая девочка! Нежная, незамутненная, светлая, неиспорченная девочка!»,

Кто-то даже стал просить совета - как добиться такой красоты и молодости.

Напомним, ранее актриса тоже показывала всем фотографии без мейка.

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