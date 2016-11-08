Известную российскую актрису театра и кино, кинорежиссера и сценариста Ренату Литвинову долго не могли узнать её же поклонники. А всё дело в том, что звезда выложила в Сеть фото без макияжа.

"Честное английское прочтение утреннего портрета", – подписала эту фотографию 49-летняя актриса на своей страничке в "Инстаграме".

Учитывая пейзаж на снимке, звезда проводит свой отпуск в лондонском Гайд-парке. На её плечах красный клетчатый плед. А на лице нет и следа от привычных ярких алых губ и черных стрелок на глазах. Эту естественность поклонники восприняли как огромный плюс. Они отмечают, что актриса стала казаться намного моложе своих лет.

Подписчики Ренаты оценили снимок и не скупились на комплименты:

  • "Божественно красивая Рената!", 
  • "Восхищаете, Рената", 
  • "Рената, Вам без мейка лучше",
  • "18-летняя девочка",
  • «Естественная Рената»,
  • «И снова 18»,
  • «Девочка просто»,
  • «И кто бы поверил в реальный возраст этой девушки??»,
  • «Рената на этой фотографии как милая девочка! Нежная, незамутненная, светлая, неиспорченная девочка!»,

Кто-то даже стал просить совета - как добиться такой красоты и молодости.

Напомним, ранее актриса тоже показывала всем фотографии без мейка.

Справка

  • Киноленты с Литвиновой: «Граница. Таежный роман», «Вечное возвращение», «Жмурки», «Весельчаки» и многие другие.