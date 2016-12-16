Средний возраст российского Деда Мороза – 33 года, Снегурочки – 27 лет. Об этом говорится в исследовании сервиса. Снегурочки в массе своей обычно образованнее партнёров – две трети против 56%. Для 63% мужчин роль новогоднего волшебника – подработка к основной занятости, а для 37% – способ заработать в отсутствии постоянного места трудоустройства. Снегурочки же в трёх из пяти случаев имеют обычную работу.

Работодатели начинают искать себе Дедов Морозов и Снегурочек за два месяца до даты. Обычно они предоставляют необходимый инвентарь, но свои костюмы, сценарий и реквизит являются преимуществом. Также приветствуется партнёр.

– Наличие прав и личного автомобиля не обязательно, – рассказал Владислав Гладенков, представитель Superjob.ru. – График может быть разным: работу можно найти и на предпраздничные дни (29 — 31 декабря), и на весь новогодний период (с 20 декабря по 9 января).

Заработная плата аниматоров, как правило, сдельная. Возможные варианты оплаты: фиксированная оплата за заказ и процент от стоимости заказа (в среднем 40%). Таким образом, итоговая сумма зависит от количества и стоимости заказов на поздравления, графика работы. Больше всего можно заработать именно в новогоднюю ночь.