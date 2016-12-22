В 2017 году в России снизится спрос на сотрудников нескольких отраслей. Это бухгалтеры начального уровня, банковские работники, сотрудники контакт и колл-центров, а также преподаватели иностранных языков. Такой прогноз опубликовали эксперты Superjob.ru. Перестанет расти спрос на квалифицированных рабочих промышленных предприятий и горнодобывающей отрасли.

Наоборот смогут рассчитывать на хорошую зарплату мобильные и веб-разработчики, специалисты по разведке и разработке месторождений, а также совершенствованию технологий, инженеры в машиностроении, лесной и пищевой промышленности, антикризисные управленцы в банковской сфере, юристы в области международного и налогового права.

2017 год, как отмечают в Superjob, во многом станет переломным для российского рынка труда.

– Курс на эффективность затрат продолжится: компании будут стараться нанять лучших, а действующих сотрудников поставить в условия «развивайся или уходи». При этом в некоторых сферах даже самых лучших заменят роботы-алгоритмы: компании в ряде отраслей уже готовят для этого почву, – говорится в исследовании сервиса.