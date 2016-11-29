В Италию за неполный 2016 год прибыло 171 тысяча нелегальных иммигрантов, передаёт The Guardian, ссылаясь на данные ООН и правительства Италии. Это наибольший показатель с 2014 года, когда в страну незаконным образом попало 170 тысяч человек.

Большинство мигрантов пытаются перебраться в Италию из северных стран Африки. Особенно много в Италию попадает беженцев из Ливии, которые бегут от гражданской войны.

По сообщениям агентства France Press, около 1400 человек, пытавшихся попасть в Италию нелегально, были спасены береговой охраной страны.

Также The Guardian отмечает, что доля африканских переселенцев, перебравшихся в Европу, составляет всего 3,3%, в то время как абсолютное большинство беженцев, порядка 93%, всё-таки перемещаются в пределах африканского континента.