реклама

Рейтинг популярности Обамы достиг лучшего показателя за 7 лет

реклама

Действующий президент США завершает второй срок в должности на мажорной ноте

Сегодня 17:51

Рейтинг популярности действующего президента США Барака Обамы достиг своего максимального показателя с сентября 2009 года. Об этом сообщает CNN, согласно проведённому совместно с компанией ORC опросу.

Нынешний рейтинг достиг 57%. Схожие показатели были у Рональда Рейгана в 1988. Чуть более высокий рейтинг был у Билла Клинтона в ноябре 2000 года. Эти результаты заметно превосходят показатели Джорджа Буша ноября 2008, когда лишь 24% опрошенных поддержали президента.

Сообщается, что улучшение показателей Обамы связано с ростом популярности среди республиканцев с 16 до 22%. Рейтинг президента среди демократов застыл на 91%.

Опрос, в котором приняли участие 1003 совершеннолетних американца, проходил с 17 по 20 ноября 2016 года.

Также отмечается, что 59% опрошенных имеют позитивные впечатления от президентства Обамы. При этом 38% недовольны его деятельностью.

реклама

Самое популярное

На Петербург обрушатся сильный ветер и дожди со снегом3Фото

На Петербург обрушатся сильный ветер и дожди со снегом
Драка в студии программы "Право голоса" сорвала передачу7Фото

Драка в студии программы "Право голоса" сорвала передачу

По имеющейся информации, в потасовке участвовали польский ультранационалист и пророссийский депутат от Одессы
Ксения Собчак выписалась из роддома и показала фото "правильной" люльки7Фото

Ксения Собчак выписалась из роддома и показала фото "правильной" люльки

Ксения Собчак с сыном выписались из роддома - на 4 день после появления на свет малыша, как и положено здоровым маме и ребенку. Как сообщила сама Ксения Собчак, она очень ждала, когда же наконец вернется домой. Собчак показала фото корзин и букетов цветов, которые друзья и знакомые привезли ей в клинику "Лапино". Вернувшись домой из роддома, не изменяя себе, Ксения Собчак тут же прорекламировала детскую люльку, сообщив своим подписчикам, где она ее приобрела, и главные плюсы полезного...
Мать обнаружила 5-месячную дочь мертвой2Фото

В коммуналке на Васильевском острове мать обнаружила пятимесячную дочь мертвой

В коммунальной квартире вечером 22 ноября на пятой линии Васильевского острова умерла пятимесячная девочка. Её обнаружила 34-летняя мать - приезжая с Северного Кавказа. По сообщению СМИ, женщина уложила дочь спать, а около шести вечера обнаружила, что ребенок мертв. При первичном осмотре врачи не обнаружили следов насильственной смерти. Причины гибели ребенка будут выяснять в морге. Почти аналогичный случай зафиксирован в начале ноября - на Смоленской набережной. В квартире 2 ноября около 10:45...
Василий Уткин исполнил главную роль в клипе "Человек-говно"10Фото

Василий Уткин исполнил главную роль в клипе "Человек-говно"

Тележурналист станцевал на московских улицах
На презентации книги "Жанна" Дмитрия Шепелева вывели из себя расспросами о родителях жены5Фото

На презентации книги "Жанна" Дмитрия Шепелева вывели из себя расспросами о родителях жены
Трансгендер Алексей Матюнин (Альбина)7Фото

Адвокат рассказал о заключении трансгендера Алексея Матюнина в мужском СИЗО

Около недели назад СМИ сообщили о том, что трансгендер Алексей Матюнин, который называет себя Альбиной, попал в мужской следственный изолятор. Дело в том, что на момент ареста Алексей Матюнин успел сделать несколько операций по смене пола, а вот паспорт, в котором он всё ещё мужчина, поменять не успел. Общественность глубоко возмутил тот факт, что трансгендер Алексей (Альбина) Матюнин был помещён в мужской изолятор. В связи с тем, что мужчина давно выглядит как женщина, они стали волноваться за...
Филипп Вариченко был выбран помощником Кадырова по результатам реалити-шоу "Команда"16Фото

Филипп Вариченко был выбран помощником Кадырова по результатам реалити-шоу "Команда"

Также все финалисты останутся работать в Чечне
Кейт Миддлтон в черном коктейльном платье от Preen11Фото

Кейт Миддлтон удивила новым платьем: фото обсуждают в Сети

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон 22 ноября появилась в Лондоне на благотворительной премии Place2Be Wellbeing Awards, которая проводится ежегодно. Основана премия фондом, занимающимся укреплением психического здоровья подростков. На церемонии Кейт Миддлтон встретилась с детьми и выступила с речью. Эксперты отметили наряд герцогини. На мероприятие она пришла в черном коктейльном платье от Preen и элегантных лодочках от Prada Suede Cutout. Платье герцогини Кембриджской вызвало бурное...
Ольга Бузова с новым цветом волос18Фото

Ольга Бузова рассказала об изменах Тарасова

Телеведущая Ольга Бузова посмеялась над похождениями своего мужа футболиста Дмитрия Тарасова. Об этом в понедельник сообщает Cosmo.ru. Это произошло 19 ноября на вечеринке в честь 25-летней годовщины свадьбы друзей, которую вела Бузова. Видимо, чтобы избежать вопросов о своём браке и отношениях с Тарасовым, телеведущая сразу объявила гостям со сцены, что если кто-то хочет поинтересоваться судьбой её брака, то они смело могут подходить к ней за 4 столик. Весь вечер Бузова пребывала в хорошем...
Ольга Бузова отрывается по полной и не скучает по Дмитрию Тарасову34Фото

Ольга Бузова отрывается по полной и не скучает по Дмитрию Тарасову

Девушка поёт, танцует и заводит новые знакомства
Муж Кристины Орбакайте обезвредил дебошира в самолёте, летевшем в Париж4Фото

Муж Кристины Орбакайте обезвредил дебошира в самолёте, летевшем в Париж
Трансгендер Альбина Матюнина7Фото

Трансгендера Альбину Матюнину посадили в мужской изолятор

В Москве задержали трансгендера Альбину Матюнину (Алексей Матюнин). В данный момент она находится в мужском изоляторе. Об этом в пятницу сообщают СМИ. Этот факт возмутил адвоката трансгендера Матюниной Ольгу Бадалян. Она в интервью телеканалу "Рен ТВ" заявила, что будет добиваться перевода своей подзащитной в отдельную камеру. – Я собираюсь сейчас туда поехать и решить вопрос. Посмотреть, в какой камере она находится. И если она, не дай бог, конечно, находится в общей камере – решать вопрос о...
СМИ: В Узбекистане отравили дочь первого президента страны Ислама Каримова3Фото

СМИ: В Узбекистане отравили дочь первого президента страны Ислама Каримова

По имеющейся информации, она была убита и похоронена ещё 5 ноября

Новый раздел на сайте: "БЫЛО/НЕ БЫЛО"

Проверяем слухи в сети
5 богачей Кубка мира: самые "дорогие" хоккеисты турнира5Фото

5 богачей Кубка мира: самые "дорогие" хоккеисты турнира

В Канаде в субботу, 17 сентября, стартует главное спортивное событие года – Кубок мира
Metro вспоминает самые интересные высотные здания мира

Metro вспоминает самые интересные высотные здания мира

1. Бурдж-Халифа Небоскрёб расположен в Дубае, высота 828 метров, носит звание самого высокого сооружения в мире. Внутри комплекса размещены отель, квартиры, офисы и торговые центры. Здание имеет 3 отдельных входа: вход в отель, вход в апартаменты и вход в офисные помещения. Кстати, в Дубае насчитывается больше всего небоскрёбов в мире. 2. Шанхайская башня Находится в районе Пудун города Шанхай в Китае. Высота здания составляет 632 метра. Здание разделено на девять вертикальных зон и облачено в...

Последние новости

Аномальное количество тюленей под Кронштадтом удивило учёных5Фото

Аномальное количество тюленей под Кронштадтом удивило учёных

Сегодня 19:45 На острове Котлин этой осенью учёные наблюдали аномальное количество серых тюленей по сравнению с прошлым годом. - За два сентябрьских дня на акватории Финского залива зоологи отметили в общей сложности 31 серого тюленя и 3 балтийских кольчатых нерп. Звери отдыхали на каменных россыпях вблизи от западной оконечности острова Котлин, - сообщили в Комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга. В прошлом году на острове Котлин было...

Самое популярное

Драка в студии программы "Право голоса" сорвала передачу7Фото
Metro выяснило подробности о семье Филиппа Будейкина, обвиняемого в доведении подростков до суицида2Фото

Галереи и видео

На Петербург обрушатся сильный ветер и дожди со снегом3Фото
реклама

Последние новости

реклама

Мы Вконтакте

Мы в Facebook

Новости партнеров

Loading...

Пресс-релизы

реклама