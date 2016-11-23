Рейтинг популярности Обамы достиг лучшего показателя за 7 лет

Рейтинг популярности действующего президента США Барака Обамы достиг своего максимального показателя с сентября 2009 года. Об этом сообщает CNN, согласно проведённому совместно с компанией ORC опросу.

Нынешний рейтинг достиг 57%. Схожие показатели были у Рональда Рейгана в 1988. Чуть более высокий рейтинг был у Билла Клинтона в ноябре 2000 года. Эти результаты заметно превосходят показатели Джорджа Буша ноября 2008, когда лишь 24% опрошенных поддержали президента.

Сообщается, что улучшение показателей Обамы связано с ростом популярности среди республиканцев с 16 до 22%. Рейтинг президента среди демократов застыл на 91%.

Опрос, в котором приняли участие 1003 совершеннолетних американца, проходил с 17 по 20 ноября 2016 года.

Также отмечается, что 59% опрошенных имеют позитивные впечатления от президентства Обамы. При этом 38% недовольны его деятельностью.