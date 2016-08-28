28 августа на Светлановском проспекте в Калининском районе Петербурга ребёнок попал под колёса автомобиля. О случившемся сообщили участники сообщества "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Авария произошла на Светлановском проспекте, на участке между проспектом Просвещения и Тимуровской улицей, около 12.30. Автомобиль марки "ВАЗ" двигался по проезжей части, на которой не предусмотрен пешеходный переход. Ребёнок перебегал дорогу и попал под колёса машины.

На место прибыли сотрудники ДПС и скорой помощи. На носилках несовершеннолетнего пострадавшего увезли в больницу. Информации о его состоянии на данный момент нет.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.