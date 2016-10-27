Мальчик, которого задержали на Балтийском вокзале в Петербурге, сбежал из дома и уже несколько дней находится в федеральном розыске.

По данным транспортной полиции, 13-летнего подростка задержали 27 октября в ходе патрулирования территории Балтийского вокзала. Мальчик находился на вокзале один, без взрослых и поэтому вызвал интерес полицейских.

- Стражами правопорядка подросток был препровожден в линейный отдел полиции для установления личности. Несовершеннолетним оказался 13-летний житель Новгородской области, который находился в розыске, - сообщили в пресс-службе УТ МВД по СЗФО.

Полицейские выяснили, что 13-летний подросток два дня сбежал из дома и автостопом приехал в Петербург. При этом, северная столица оказалась "перевалочным пунктом" для юного путешественника. В ближайшие дни ребёнок намеревался самостоятельно поехать в Мурманск, где проживает его отец.

Информацию о беглеце уже передали родным. В ближайшее время несовершеннолетний будет передан родителям.

Добавим, похожая история произошла в Петербурге в начале осени. В городе задержали подростка из Москвы, который жил в северной столице все лето, работал в магазине и снимал жилье. Оказалось, мальчик поссорился с матерью и уехал в Петербург. Обнаружить его удалось лишь потому, что он купил билет и собрался ехать в Адлер, где якобы живет его отец, с которым он долгое время не виделся.