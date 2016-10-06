Дэниэл Кэмпбелл (Daniel Campbell) занимается разработкой новых формул для косметической компании Lush. Он придумывает состав и внешний вид продуктов, которыми потом будут пользоваться миллионы людей по всему миру.

Недавно он приезжал в Россию и встретился с корреспондентом Metro.

Как вы начинали свою работу в Lush?

– Я начинал как продавец-консультант. Когда я учился в университете в Шеффилде на севере Англии, проходил мимо магазина Lush и увидел там много красивых девушек. Я подумал, какая классная работа: можно целый день общаться с девушками, а тебе за это ещё и платить будут.

С чего вы начинаете создавать новый продукт, что в этом деле самое важное?

– По-разному бывает. Если мы делаем сезонный продукт вроде новогодней бомбочки – тут иногда всё начинается с вдохновения, например, от увиденной картины Пикассо. А когда речь идёт об уходовых продуктах, то тут разработчиком движут размышления об эффекте, который мы хотим получить. Иногда при работе над сложными продуктами приходят идеи для сезонных. Самое главное, чего мы хотим достичь, делая косметику, это чтобы человек был доволен собой. Мир стал бы гораздо хуже, если бы в нём не было подходящего увлажняющего крема (смеётся).

География ваших ингредиентов очень большая. Создавая продукт, вы основываетесь на ингредиентах, которые есть, и стараетесь что-то придумать из них. Или наоборот, придумываете продукт, а потом начинаете поиск подходящих ингредиентов?

– Формулы многих наших продуктов построены на определённом шаблоне, творчество начинается тогда, когда ты пытаешься что-то в нём изменить. Зачастую вопрос стоит не только в том, какой ингредиент использовать, а сколько. Но иногда мы отталкиваемся и от ингредиентов. Так было, когда мы открыли для себя экзотическое растение "моринга". Перед нами стояла задача создать продукт на его основе, так как это растение обладает просто замечательными свойствами.

Сколько времени занимает создание одного продукта?

– Зависит от продукта. Например, на создание новогодней бомбочки я потратил 10 минут. С другими продуктами посложней. Чтобы создать идеальную версию крема "Дрим Крим", было произведено 95 версий – на это ушло примерно 4 месяца моей жизни.

Почему так долго?

– Вопрос стоит не только в том, чтобы убрать синтетические консерванты, но и сохранить его эффективность.

Ваша косметика не тестируется ни на животных, ни на людях. А на ком тогда вы испытываете новую продукцию?

– Мы сотрудничаем с Кэрон Баркер – она возглавляет одну из ведущих организаций в области разработки альтернативных тестов для косметики. Есть говорить простыми словами, она разработала способ выращивания искусственной кожи из клеток, в результате получается 3D-модель кожи, на которой мы и проводим тесты. Благодаря её изобретению, мы можем тестировать не только наши продукты, но и сами ингредиенты. Если что-то не работает или показывает сомнительные результат, то мы просто не используем эти ингредиенты.

Можно ли вашу косметику самому сделать дома?

– В принципе да. Моя лаборатория очень напоминает кухню, у нас и на фабрике тоже кухня, только побольше. Например, если вы хотите сделать свежую маску дома, просто возьмите немного воды, фрукты, цветы, овсяное молочко... и готово! Я недавно принимал участие в телевизионной программе в Англии, где как-раз показывал, как можно приготовить свежую маску в домашних условиях.

А можете рассказать рецепт какого-то продукта специально для наших читателей?

– Конечно. Горсть голубики (примерно 65 гр), три любых гриба (120 гр), горсть петрушки (20 гр), бутончик розы (просто вырвать его и всё), 4 столовых ложки миндального масла (жидкого), 4 столовых ложки мёда и 4 столовых ложки твёрдого миндального масла. Помещаем всё в блендер, взбиваем. Добавляем 6 столовых ложек овсяных хлопьев и скраб готов!

Вы слышали про русские рецепты красоты? Например, в баню мы берём с собой мёд, в качестве скраба используем кофе, а как маску для лица – сметану... Как вы к этому относитесь?

– Замечательно! Часть из них мы используем для создания наших продуктов. Очень часто российский покупатель глубоко интересуется составом продуктов, задаёт всякие сложные вопросы – опосредованно это доходит и до нашей английско команды. Вот, например, зубной порошок мы создали, вдохновившись российским аналогом, та же история с кофейным скрабом для лица, который появился в наших магазинах в прошлом году. У нас есть книги по домашним рецептам разных народов, в том числе русских.

Вы занимаетесь разработкой сезонных коллекций, чем будете удивлять в ближайшее время?

– В наших магазинах уже появилась новогодняя коллекция, там много всего интересного. Сейчас мы работаем над продуктами к Дню Святого Валентина. Из принципиально нового в этой коллекции будут ароматизированные лаки для ногтей. Они будут пахнуть также, как наши продукты. Что касается не сезонных продуктов, работа над ними ведётся круглогодично, мы всегда в поисках.