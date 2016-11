Вы начинали свой творческий путь во времена расцвета брит-попа, групп вроде Oasis и Blur, считаете ли себя частью этой культуры?

Это было довольно странное время в музыкальной индустрии Великобритании. Но мы никогда не чувствовали, что мы являемся частью этого всего. Мы все-таки развивались в другом направлении, на нас повлияли такие группы как Pixies, Nirvana и The Stooges. Так что несмотря на то, что мы, конечно, британская группа, у нас был вот этот элемент американизма. У нас всегда была своя особая индивидуальность.

А тебе самому нравится Oasis или Blur?

Наши первые три альбома спродюсировал тот же человек, что и продюсировал первые три пластинки Oasis. И у нас была небольшая такая связь. Но, откровенно говоря, Blur были интереснее Oasis, в плане музыкального развития.

Q Magazine включил вас в список “50 групп, которые нужно увидеть перед смертью”, что ты об этом думаешь?

Это конечно достижение, я считаю, ведь туда же попали такие монстры как AC/DC, а это многое значит. И да, думаю, наши живые выступления круче записей, мы любим туры. Особенно фестивали. Это же потрясающе, когда люди случайно слышат твою музыку и в итоге становятся фанатами.

У вас был довольно длительный перерыв в записи альбомов, "Twilight of the Innocents" вышел в 2007, а следующий "Kablammo!", только в 2015. Почему так получилось?

После "Twilight of the Innocents" мы вообще не хотели вообще записывать альбомы, потому что уже тогда началась эта тенденция с тем, что людям скорее интересны синглы, чем целые пластинки, они не хотят их покупать. И нам надо было время принять это и понять, как теперь работать, учитывая все те изменения, которые произошли в музыкальной индустрии. И вообще круто, что мы смогли выпустить в 2015 новую пластинку. В 90-ых мы себе и представить такого не могли, что будем еще на плаву.

Эти изменения в музыкальной индустрии, они позитивные или негативные?

Поспеть за ними, конечно, сложно. Все уже меняется каждые пару месяцев. Но все равно мы живём в потрясающее время, даже несмотря на всю эту неопределенность. Она держит тебя в тонусе.

Блиц-опрос:

Песня, которая делает тебя счастливым?

Shining Light – Ash, очень люблю эту нашу песню, очень позитивная. Знаю, что ее любят многие. Например, нам не раз говорили, что использовали её на свадьбах, и это здорово,

Песня, которая заставляет грустить?

Leonard Kohen – Bird On a Wire, особенно учитывая тот факт, что он умер не так давно

Песня, от которой тебя тошнит?

Скажу, что люблю всю музыку, не могу придумать

Песня, которая возвращает тебя в детство?

Ian Duty & The Blockheads – Hit Me With Your Rythm Stick, эта песня была очень популярная, когда я рос

Песня, которую ты поешь в душе?

Что-нибудь из Echo & the Bunnymen, выберу Rescue

Первая, которую ты первой научился играть сам?

Наверное, что-то из Aerosmith

Рингтон?

Звонок, как у старого телефона.

Есть ли музыканты, с которыми тебе бы хотелось посотрудничать?

Не знаю, честно. Может, с Расселом из Bloc Party, он отличный музыкант, мы давно знакомы, но никогда ничего не писали вместе.