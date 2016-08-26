Последствия разлива взрывоопасной жидкости – стирола – на трассе "Дон" под Воронежем ликвидированы. Об этом в пятницу сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы местного отделения МЧС Сергея Хренова.

По его словам, в результате аварии разлилось около 8 тонн данного вещества.

– Последствия разлива стирола - легковоспламеняющейся взрывоопасной жидкости - ликвидированы. Автоцистерна, у которой была нарушена герметичность, состоит из трёх отсеков, в каждом по 8 тонн, в общей сложности это 24 тонны. Задняя часть транспортного средства пострадала в результате ДТП, разлилось около 8 тонн. Два других отсека остались целыми, из них уже откачали взрывоопасную жидкость и увезли на завод, – сказал он

В настоящий момент проводятся работы по вывозу загрязнённого грунта.

Напомним, что ранее стало известно о крупной аварии под Воронежем. По предварительным данным, виновник ДТП – водитель цистерны, перевозившей взрывоопасный груз.

Он не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем "Газель" и погрузчиком, который производил ремонтные работы на автодороге.

В результате ДТП пострадали три человека, один из них был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.



