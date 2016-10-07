"Драматург от освещения", "Король светильников и ночников", "Мастер света" - именно так СМИ и пользователи Интернета называют дизайнера Инго Маурер, который известен всему миру своими работами из ламп. Для него каждая лампа это не просто источник света, это холст, который можно использовать, чтобы сотворить нечто фантастическое.

Родившийся в немецкой семье рыбаков на острове Райхенау в Германии Инго Маурер даже представить не мог, что однажды будет заниматься подобным. Как он рассказал Metro, вспоминая свою самую первую работу, для него лампа была не просто элементом интерьера, а самым настоящим "шансом".

-Я верю в "Hasard" - мне нравится слово "шанс" на французском языке. Я верю в хорошую еду с бутылкой красного вина только для себя, именно так я жил в Венеции до того, как придумал свою первую лампу "Лампа накаливания" в 1966 году, - рассказал о, вспоминая премьеную работу в собственной студии "Design M", за которую он получил сразу несколько наград в области дизайна.

Спустя некоторое время компания сменила имя и получила современное название в честь самого "композитора светильников и люстр". Но как и раньше, он продолжил тщательно работать над каждым своим произведением, так что нет ничего удивительного в том, что его люстры и великолепные торшеры и в дальнейшем неоднократно становились предметами различных творческих инсталляций.

-Каждая лампа, с которой я работал — моя любимая! Но признаюсь, оглядываясь назад на свои последние 50 лет проектирования ламп, мне больше всего нравится "Дон Кихот". Эта лампа очень хорошо выражает меня. Никаких ограничений или расчётов — только лишь вера в то, что этот "шанс" окажется удачным. Данная работа очень изменчива, - заявил он.

По его словам, ему повезло с тем, что у него очень удачная позиция: он создает, производит и продаёт свои лампы в своей собственной компании. Это позволяет ему следить за каждым шагом производства и гарантировать качество продукции от начала до конца. Но с другой стороны, отмечает он, это также большая социальная ответственность, ответственность за 50 человек, работающих в различных областях компании. Его команда — это его семья.

-Когда идея приходит мне в голову, я пытаюсь нарисовать концепт и показываю его моей команде. После этого мы обсуждаем его и приступаем к созданию прототипа, превращая набросок в 3D модель, чтобы легче было его понять. Когда мы отвечаем на все технические вопросы, то уже начинаем решать, стоит ли начинать выпуск. Если представленные идеи людям нравится, то мы приступаем к производству новой модели в нашей маленькой компании в Мюнхене. В целом это может занять около года, а иногда даже дольше, - заключил он.