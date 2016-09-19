Завершено расследование уголовного дела в отношении Андрея Попова, который является лидером деструктивной секты и именует себя "богом Кузей", а также его подельников.

"Завершено расследование уголовного дела по обвинению троих граждан, один из которых именует себя "богом Кузей", в создании, руководстве и участии в разветвлённой, деструктивной секте", – сообщает АГН "Москва" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Попов, обвиняемый в мошенничестве вместе с подельниками, был задержан полицией 10 сентября 2015 года. Позднее следователь УВД по Центральному округу столицы возбудил в отношении Попова уголовное дело по статье "Создание организации, посягающей на личность и права граждан".

В рамках расследования возбужденного уголовного дела в московских квартирах по семи адресам были проведены обыски, в ходе которых сотрудники правоохранительных органов изъяли около 43 млн рублей и свыше 100 тысяч долларов, а также персональные компьютеры и тетради, содержащие так называемые "бухгалтерские записи", свидетельствующие о противоправной деятельности членов секты.