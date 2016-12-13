Раскритикованная британка приготовила трём своим детям по 96 подарков

28-летняя Эмма Таппинг приготовила трём своим детям по 96 подарков, сообщает издание Daily Mail. Таким образом она отреагировала на шквал критики, который обрушился на неё за то, что в прошлом году она подарила им по 87 подарков на 1500 фунтов стерлингов.
— Очередной год непосильного труда, экономии и планирования. Очередной год моя семья ежедневно заставляет меня ими гордиться. Они заслужили великолепное Рождество. Ненавистники будут ненавидеть, но ничто не изменит того, как я отмечаю Рождество, — написала Эмма в своём аккаунте в Facebook.
По словам Эммы Таппинг, она получает огромное удовольствие, когда видит лица распаковывающих подарки детей. Две её дочери и сын, по мнению Эммы, вовсе не являются испорченными. Также британка отметила, что её совершенно не волнует, что об этом думают другие люди, поэтому в 2016 году Эмма только увеличила количество подарков.
Сама Эмма Таппинг считает себя нормальной мамой, которая в течение года не балует своих детей и ищет интересные предложения на Рождество. Она записывает в блокнот все покупки, чтобы каждому из детей досталось подарков на одинаковую сумму. Правда некоторые из прошлогодних подарков так ни разу и не использовались.