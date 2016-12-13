Раскритикованная британка приготовила трём своим детям по 96 подарков

28-летняя Эмма Таппинг приготовила трём своим детям по 96 подарков, сообщает издание Daily Mail. Таким образом она отреагировала на шквал критики, который обрушился на неё за то, что в прошлом году она подарила им по 87 подарков на 1500 фунтов стерлингов.

— Очередной год непосильного труда, экономии и планирования. Очередной год моя семья ежедневно заставляет меня ими гордиться. Они заслужили великолепное Рождество. Ненавистники будут ненавидеть, но ничто не изменит того, как я отмечаю Рождество, — написала Эмма в своём аккаунте в Facebook.