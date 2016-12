Дорогие друзья! Для меня нет ничего труднее, чем оказаться в больнице в качестве пациента. Но каждый человек обязан следить за здоровьем, искать пути исцеления. Этого предписывает и ислам. И я оказался в руках наших доблестных врачей. После пребывания в операционной, выполнения всех процедур, возвращения домой, снова говорю, что наши ВРАЧИ самые лучшие, умелые, опытные! Ещё раз убедился в ошибочности стереотипа, что звезды медицины ярко светят только где-то вдали. Многие до сих пор не могут расстаться с привычкой не верить своим врачам. Вы знаете, что мы прилагаем огромные усилия, чтобы наши врачи постоянно осваивали самые передовые методы лечения тех или иных болезней, приглашаем учёных и практиков из Японии, Германии, Китая, Израиля и других стран. Они с изумлением говорят, что в наших клиниках лучшее оборудование, у наших специалистов высокая квалификация. Иностранный доктор с опытом проведения девяти тысяч успешных операций, говорил, что и мечтать не может о таком оборудовании и таких умелых коллегах. Я согласился на операцию в Грозном, хотя мне тоже советовали, что нужно ехать то в одну страну, то в другую. Остался очень доволен. Вы мне часто писали, что якобы на тренировках соперники не наносят удары👊👊. Это было не так!💫🤕 Теперь врачи 🚑устранили последствия всех травм, полученных на ринге. Хочу выразить искреннюю благодарность министру здравоохранения, дорогому БРАТУ Эльхану Сулейманову, врачам, медсёстрам, которые сделали операцию и восстановили здоровье. Могу уверенно сказать, что они верны клятве Гиппократа! #Кадыров #Россия #Чечня #Здоровье #Медицина

