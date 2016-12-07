Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров лёг под нож местных врачей, чтобы поправить здоровье. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

По словам Кадырова, в операционной хирурги устранили ему "последствия всех травм", полученных на ринге.

– Вы мне часто писали, что якобы на тренировках соперники не наносят удары?￰Это было не так!? Теперь врачи устранили последствия всех травм, полученных на ринге, – написал глава Республики.

Кадыров также признался, что его уговаривали сделать операцию за границей, однако после долгих раздумий он всё-тки принял решения лечь "под нож" в Грозном и не пожалел об этом.

– Для меня нет ничего труднее, чем оказаться в больнице в качестве пациента. Но каждый человек обязан следить за здоровьем, искать пути исцеления. Этого предписывает и ислам. И я оказался в руках наших доблестных врачей. После пребывания в операционной, выполнения всех процедур, возвращения домой, снова говорю, что наши ВРАЧИ самые лучшие, умелые, опытные! Ещё раз убедился в ошибочности стереотипа, что звёзды медицины ярко светят только где-то вдали <...> Я согласился на операцию в Грозном, хотя мне тоже советовали, что нужно ехать то в одну страну, то в другую. Остался очень доволен, – написал Кадыров.

По его словам, местные врачи постоянно осваивают новые методики лечения и приглашают учёных и практиков из разных стран. А оборудованию, на котором они работают, могут позавидовать многие иностранные специалисты.