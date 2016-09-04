Исполняющий обязанности главы Чеченской Республики Рамзан Кадыров подарил всем чеченским олимпийцам внедорожники "Mercedes", сообщает "Интерфакс".

Четверо чеченских борцов, не завоевавших медалей на Олимпиаде в Рио, и двое тяжёлоатлетов, которые были отстранены Международной антидопинговой комиссией от участия в соревнованиях, получили дорогие иномарки от фонда имени героя России Ахмат-Хаджи Кадырова.

Автомобиль также получил чеченский борец Альберт Саритов, выступающий за Румынию.

Безмедальное выступление спортсменов Кадыров объяснил тем, что вокруг российской сборной была "нервозная обстановка".

25 августа президент России Владимир Путин наградил медалистов Олимпийских игр. Спортсменам вручили ключи от автомобилей: золотым медалистам – от "BMW X6", серебряным призерам – от "X4", бронзовым — от "X3".